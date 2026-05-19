Cuộc cạnh tranh Vua phá lưới V-League ngay trong nội bộ CAHN

Trong ngày CAHN đánh bại Thanh Hóa để chính thức lên ngôi tại V-League 2025-2026, một điểm nhấn được truyền thông khai thác rất nhiều là tình huống tranh đá phạt đền giữa Alan và Nguyễn Đình Bắc. Khi đội trưởng Nguyễn Quang Hải can thiệp và Alan là người được lựa chọn, chân sút người Brazil đã thực hiện thành công để khai thông thế bế tắc, qua đó mở ra chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Alan (giữa) cùng Đình Bắc (phải) của CAHN đang cạnh tranh cho danh hiệu Vua phá lưới V-League 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Đáng chú ý, dù là đồng đội trong màu áo CAHN, nhưng Alan và Đình Bắc cũng đang cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu Vua phá lưới V-League. Với bàn thắng vào lưới Thanh Hóa, Alan củng cố vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với 15 pha lập công, bỏ xa hai đồng nghiệp xếp sau là Lucao (Viettel FC, 11 bàn) và chính Đình Bắc (10 bàn). Nên việc cả Alan lẫn Đình Bắc đều muốn thực hiện quả phạt đền để cải thiện thành tích cá nhân cũng là điều dễ hiểu.

Đình Bắc tỏ ra tiếc nuối khi không được thực hiện quả phạt đền do chính mình mang về. Tuy nhiên, Alan cũng phải đối mặt với áp lực lớn khi bước lên chấm 11m. Trong điều kiện trời mưa, mặt sân trơn và bóng ướt, đi kèm sức ép từ nhiều phía, rủi ro sẽ rất cao nếu anh đá hỏng. Dẫu vậy, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn vượt qua khó khăn để đánh bại thủ môn Thanh Hóa. Sau đó, Đình Bắc chạy đến ôm và chia sẻ niềm vui cùng đàn anh, thay lời khẳng định rằng anh vẫn đặt thành tích của tập thể lên trên cá nhân.

Alan trở lại thi đấu từ cuối tháng 4 sau hơn một tháng rưỡi điều trị chấn thương cổ chân tưởng chừng sẽ khiến anh kết thúc sớm mùa giải. Trong quãng thời gian chân sút người Brazil vắng mặt, Đình Bắc đã chơi cực kỳ bùng nổ, mang về liên tiếp những chiến thắng quan trọng cho CAHN. Dù không nói ra, nhưng qua tình huống tranh nhau đá phạt đền cũng như ăn mừng cùng nhau có thể thấy cả Alan lẫn Đình Bắc đều luôn khao khát cống hiến cho CLB chủ quản. Điều đó mang đến niềm vui cho HLV Mano Polking, bởi các học trò của ông luôn biết tự tạo động lực cá nhân để phấn đấu, từ đó góp phần mang lại thành tích tích cực cho toàn đội.

Với tâm thế thoải mái sau khi đã vô địch sớm, Alan và Đình Bắc nhiều khả năng sẽ chơi thanh thoát hơn trong những vòng đấu còn lại, nhất là khi hai đối thủ tiếp theo của CAHN chỉ là Hà Tĩnh không còn nhiều mục tiêu và Becamex TPHCM đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Hai chân sút của CAHN hoàn toàn có thể nâng cao thành tích ghi bàn trước khi chạm trán chính Viettel FC của Lucao ở vòng đấu hạ màn V-League.

Tuy nhiên, khi V-League chỉ còn ba vòng đấu và Alan đang tạo ra khoảng cách lần lượt 4 và 5 bàn so với các đối thủ bám đuổi, chân sút người Brazil nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu Vua phá lưới mà anh giành được ở mùa giải trước.

HỮU THÀNH