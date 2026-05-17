U17 Việt Nam ngậm ngùi chia tay vòng tứ kết châu Á 2026

Các tuyển thủ U17 Việt Nam dù thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn không tránh được thất bại 0-3 trước Australia tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam đón nhận thất bại trước Australia. ẢNH: AFC

Từng thắng Australia tại U17 Đông Nam Á 2026 cùng cảm hứng từ tấm vé dự U17 World Cup 2026 đã mang đến sự thoải mái cho U17 Việt Nam khi tái đấu đối thủ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Cristiano Roland lại không thể tận dụng được lợi thế này. Ngược lại, Australia đã lột xác hoàn toàn so với màn trình diễn của họ tại đấu trường khu vực hồi tháng 4 cũng như hai trận đã qua ở sân chơi châu lục.

Đại diện đến từ châu Đại Dương tiếp cận trận đấu rạng sáng 17-5 (giờ Việt Nam) đầy tự tin. Sau bốn phút, Max Court của Australia đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành U17 Việt Nam trong gang tấc. Sau đó, những cơ hội khác tìm đến Georgio Hassarati, Oliveira và cả Court. Đến phút 41, nỗ lực tấn công của Australia được đền đáp. Từ tình huống ném biên, bóng trở nên lộn xộn trong vòng cấm U17 Việt Nam, từ đó mở ra thời cơ cho O'Carroll tung cú dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam. ẢNH: AFC

U17 Việt Nam trải qua hiệp 1 thi đấu đầy bế tắc. Những cơ hội mà đoàn quân của HLV Roland có được chủ yếu đến từ rất xa khung thành đối phương, như cú sút đưa bóng đi rất cao của Quý Vương. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Australia, phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Sang hiệp 2, HLV Roland liên tục đưa ra những điều chỉnh về con người lẫn chiến thuật. Liên tiếp các đợt lên bóng mở ra cho Văn Dương và Sỹ Bách dứt điểm nhưng chưa thành công. Khi mặt trận tấn công có tín hiệu khởi sắc thì hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam để lộ khoảng trống ở phút 60. Nhận đường chuyền bổng từ bên cánh trái, Hassarati xử lý tinh tế trước khi tung cú dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Lý Xuân Hòa.

Đến phút 76, Australia có bàn thắng thứ ba sau pha phối hợp ban bật đẹp mắt. Akeem Gerald nhận đường chuyền từ Max Court, thoát xuống thuận lợi bên cánh phải trước lúc tung cú dứt điểm chéo góc làm tung lưới U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam khép lại hành trình châu lục đầy tự hào. ẢNH: AFC

Bị dẫn trước ba bàn, song các tuyển thủ U17 Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai tấn công. Dẫu vậy, trước hệ thống phòng ngự được Australia tổ chức kín kẽ, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội không thể xuyên thủng mành lưới đối phương và đành chấp nhận chia tay U17 châu Á 2026 tại vòng tứ kết.

Không thể tạo nên chiến tích khác ở cúp châu Á, song U17 Việt Nam với tấm vé dự World Cup lịch sử vẫn mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà. Vào ngày mai (18-5), thầy trò HLV Roland sẽ trở về nước, khép lại hành trình đầy tự hào ở sân chơi châu lục.

Trong khi đó, hai cặp đấu thuộc vòng bán kết U17 châu Á 2026 là Trung Quốc - Australia và Nhật Bản - Uzbekistan sẽ diễn ra vào ngày 19-5.

HỮU THÀNH