Ngược dòng thắng UAE, U17 Việt Nam đoạt vé dự World Cup 2026

Dù để UAE ghi bàn dẫn trước ngay ở giây thứ 30, các tuyển thủ U17 Việt Nam vẫn thi đấu đầy quả cảm để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-2, qua đó chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam chính thức đoạt vé dự U17 World Cup 2026. ẢNH: AFC

Trước lượt trận cuối bảng C tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam xếp thứ hai với 3 điểm, ít hơn đội đầu bảng Hàn Quốc 1 điểm, đồng thời đứng trên Yemen (3 điểm) nhờ hơn chỉ số phụ và UAE (1 điểm). Muốn giành vé vào tứ kết cũng như suất dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam cần ít nhất một kết quả hòa trước UAE. Nếu thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chính thức góp mặt ở sân chơi thế giới. Còn nếu hòa, toàn đội phải chờ kết quả trận đấu cùng giờ giữa Hàn Quốc và Yemen.

Trong khi đó, UAE chỉ còn một con đường duy nhất là đánh bại U17 Việt Nam để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Vì vậy, đại diện Tây Á đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Wiwat Jumpao-on (Thái Lan). Chỉ sau 17 giây, U17 UAE đã mở tỷ số khi Sultan Nasir Al Mheiri xuất hiện đúng lúc để ghi bàn từ pha giao bóng và tổ chức tấn công nhanh.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam thi đấu đầy quả cảm trước UAE. ẢNH: AFC

Tuy nhiên, bàn thua sớm không làm ảnh hưởng đến tinh thần của U17 Việt Nam. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cùng đồng đội nhanh chóng xốc lại đội hình và tổ chức những đợt lên bóng. Lần lượt Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương… tạo ra cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương. Đến phút 41, nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Roland được đền đáp. Từ chấm đá phạt sát vòng cấm, cầu thủ xuất sắc nhất U17 Đông Nam Á 2026 Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi siêu phẩm đẹp mắt, không cho thủ môn UAE cơ hội cản phá.

Bàn gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại giúp U17 Việt Nam thêm tự tin bước vào hiệp 2. Ngay đầu hiệp đấu thứ hai, nhà vô địch U17 Đông Nam Á 2026 lần đầu vươn lên dẫn trước. U17 Việt Nam thực hiện pha phản công sắc bén khi Đại Nhân kiến tạo thuận lợi để Văn Dương băng vào dứt điểm tung lưới UAE. Dẫu vậy, hàng phòng ngự U17 Việt Nam để lộ khoảng trống ở phút 56, tạo điều kiện cho Adam Mahrous dứt điểm đánh bại thủ môn Lý Xuân Hòa, gỡ hòa 2-2.

Đến phút 68, U17 Việt Nam một lần nữa vượt lên. Nguyễn Mạnh Cường bật cao đánh đầu dũng mãnh ghi bàn sau quả phạt góc bên cánh trái do Nguyễn Minh Thùy thực hiện. Những phút cuối trận, đoàn quân của HLV Roland phải đối mặt với sức ép tấn công dữ dội từ UAE. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự chơi kỷ luật cùng sự xuất sắc của thủ môn Lý Xuân Hòa, U17 Việt Nam đã bảo toàn chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

U17 Việt Nam có cơ hội tiến sâu tại đấu trường châu lục. ẢNH: AFC

Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết châu Á với ngôi đầu bảng C khi có 7 điểm, xếp trên đội nhì bảng Hàn Quốc (5 điểm). Quan trọng hơn, thầy trò HLV Roland đã hoàn thành mục tiêu giành suất tham dự U17 World Cup 2026. Sau 10 năm, kể từ chiến tích của U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, bóng đá trẻ Việt Nam mới lại có cơ hội góp mặt ở đấu trường thế giới.

Hòa cùng tiếng reo hò của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài, Đăng Khoa và các đồng đội ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc với tấm vé dự World Cup. U17 Việt Nam hoàn toàn có thể kéo dài niềm vui khi còn trận tứ kết châu Á gặp Australia vào lúc 0 giờ ngày 17-6 (giờ Việt Nam).

HỮU THÀNH