Becamex TPHCM không còn quyền tự quyết ở cuộc đua trụ hạng

Chuỗi trận từ hòa đến thua vừa qua đã làm cho Becamex TPHCM chính thức rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng đất Thủ đã bị PVF và Đà Nẵng bắt kịp về điểm số và là đội có nguy cơ xuống hạng cao nhất.

Trượt dài phong độ từ đầu giai đoạn 2, Becamex TPHCM không còn quyền tự quyết tranh trụ hạng ở lượt trận cuối. Ảnh: PVF

Trong khi hai đội Đà Nẵng và PVF nỗ lực vượt khó để kéo điểm tốt trong giai đoạn quyết định thì ngược lại, đội bóng đất Thủ vẫn chưa dừng giai đoạn trượt dài về phong độ sau 9 trận liên tiếp từ hòa đến thua.

Theo điều lệ giải, đội đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc sẽ xuống thẳng hạng Nhất mùa tới, còn đội đứng áp chót sẽ đi tranh play-off cùng CLB Bắc Ninh. Sân thi đấu của trận play-off dự kiến là sân Hà Tĩnh.

Hiện tại Đà Nẵng, Becamex TPHCM và PVF có cùng 21 điểm, Đà Nẵng tạm xếp trên do có thành tích tốt hơn trong đối đấu giữa 3 đội. Trong khi Becamex TPHCM gặp bất lợi khi thua Đà Nẵng ở hai gần gặp gỡ và chỉ giành được 1 điểm trong hai trận đấu với PVF. Chính vì thế mà nhiều kịch bản xấu đang chờ đợi đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh sau lượt 26.

Đà Nẵng và PVF bứt tốc rất tốt trong thời gian qua để đến gần hy vọng trụ hạng.

Trận cuối, cả 3 đội đều gặp những đối thủ đã an toàn trụ hạng và cũng không còn hy vọng để vươn cao vào top đầu. Đáng chú ý là Becamex TPHCM sẽ tiếp HA.GL trong tình thế không còn quyền tự quyết. Họ buộc phải giành 3 điểm và trông chờ kết quả có lợi từ sân Chi Lăng và sân Vinh.

Vòng này, Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trong khi PVF đến sân Vinh gặp SLNA. Chỉ cần tự quyết bằng việc giành 3 điểm thì cả hai sẽ không cần quan tâm đến kết quả trên sân Bình Dương. Nếu cả 3 đội cùng thắng, cùng hòa hoặc cùng thua, Đà Nẵng trụ hạng thành công, PVF đi tranh play-off, còn Becamex TPHCM xuống hạng.

Becamex TPHCM chỉ trụ hạng khi một trong hai đối thủ sẩy chân, còn mình phải giành chiến thắng. Nhưng kịch bản trên là khó xảy ra khi Đà Nẵng nhiều kinh nghiệm ở các mùa vượt khó trước đây. Còn PVF thì đã làm được nhiều trận thắng khó tin trước HA.GL, Hải Phòng…

QUỐC CƯỜNG