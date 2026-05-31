HA.GL trụ hạng trước vòng đấu cuối

Sự bất cẩn của hàng phòng ngự Hà Nội FC đã góp phần giúp HA.GL giành trọn 3 điểm ở cuộc so tài giữa hai đội tại vòng 25 LPBank V-League 2025-2026 vào tối 31-5 trên sân Pleiku.

Trận đấu đầy thất vọng của hàng phòng ngự Hà Nội FC. Ảnh: MINH TRẦN

Trước trận đấu này, cả đội khách lẫn chủ đều còn mục tiêu để hướng đến. Nếu như HA.GL cần phải thắng để sớm an toàn trụ hạng trước lượt trận cuối thì Hà Nội FC không được mất điểm khi còn hy vọng đua top 3. Thực lực mạnh hơn cùng với tâm lý thoải mái đã giúp các cầu thủ Hà Nội nhập cuộc khá tốt, sớm tạo sức ép bên phần sân đội chủ nhà.

Ở bên kia sân, HA.GL ở vào thế dựa chân tường nên vào trận với tinh thần không khác gì trận chung kết. Họ tập trung tranh chấp, kiểm soát bóng ở khu trung tuyến và khai thác khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương bằng những pha bứt tốc nhanh.

Sức ép của đội khách cũng được đền đáp vào phút 41 từ pha ghi bàn của Hoàng Hên. Hàng phòng ngự HA.GL có phần mất tập trung sau bàn thua đã suýt nhận bàn thua thứ hai vào cuối hiệp 1, cũng từ pha dứt điểm của Hoàng Hên.

Diễn biến ở hiệp hai chứng kiến sự quật khởi của đội chủ nhà cùng với những sai lầm ở hàng phòng ngự đội khách mà phải trả giá bằng những bàn thua. Phút 60, từ đường chuyền ngang của Gia Bảo bên cánh phải, hậu vệ Thành Chung lao về cắt bóng vào lưới nhà ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Ở pha bóng này Thành Chung không gặp áp lực nào từ cầu thủ đội chủ nhà trong khi thủ môn Văn Chuẩn cũng đã sẵn sàng lao người bắt bóng.

Bàn gỡ giúp HA.GL lên tinh thần và họ ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 ở phút 80 từ pha xử lý cá nhân qua người khéo léo của Gia Bảo trước khi “bắn” hạ Văn Chuẩn ở cự ly gần. Đến phút 90, Grabiel ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Thắng trận này, HA.GL chắc chắn trụ hạng trước vòng đấu cuối.

QUỐC CƯỜNG