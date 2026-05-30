Công an TPHCM giành huy chương vàng môn bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM 2026

Chiều 30-5, trên sân vận động Ngãi Giao (xã Ngãi Giao, TPHCM), CLB Công an TPHCM đánh bại phường Tân Phú 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I năm 2026.

Giải đấu khởi tranh từ ngày 28-4, quy tụ 26 đội bóng tham dự, được chia thành các bảng A, B, C và D để thi đấu vòng loại. Kết thúc vòng bảng, 8 đội có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết. Sau các trận tứ kết và bán kết, CLB Công an TPHCM cùng phường Tân Phú là hai đội góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch.

Ở trận chung kết, CLB Công an TPHCM được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu lực lượng nòng cốt được tăng cường từ CLB Công an TPHCM đang thi đấu tại V-League 2025-2026. Đội bóng áo vàng kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Dù vậy, phường Tân Phú với đội hình có nhiều cựu cầu thủ chuyên nghiệp đã chơi chặt chẽ và kiên cường. Hai đội tạo ra thế trận giằng co khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều đẩy cao đội hình tấn công. Phút 66, tiền vệ Nguyễn Minh Phương (số 19), vào sân từ đầu hiệp hai, nhận đường chuyền của đồng đội trước khi tung cú dứt điểm chính xác ngoài vùng cấm mở tỉ số 1-0 cho phường Tân Phú.

Bị dẫn bàn, CLB Công an TPHCM liên tục gia tăng sức ép. Nỗ lực của đội bóng này được đền đáp ở phút 87 khi tiền vệ Đặng Văn Lắm (số 23) ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu cân não, không có hiệp phụ.

Trên chấm 11m, các cầu thủ Công an TPHCM thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 4-3, qua đó hoàn tất màn ngược dòng đầy kịch tính. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ và ban huấn luyện vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau hành trình hơn một tháng tranh tài.

Tại lễ bế mạc diễn ra ngay sau trận đấu, ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho CLB Công an TPHCM, huy chương bạc cho phường Tân Phú cùng các giải thưởng cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

TRÚC GIANG