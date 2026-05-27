SLNA hụt quân lẫn tướng ở vòng 25 V-League 2025-2026

Theo danh sách cầu thủ và quan chức bị kỷ luật vì thẻ phạt ở vòng 25 LPBank V-League 2025-2026 có đến 12 cầu thủ phải ngồi trên khán đài. Đáng chú ý là SLNA khi chuyến làm khách trên sân Thiên Trường sẽ không có HLV trưởng Văn Sỹ Sơn trong cabin chỉ đạo.

Hồ Tấn Tài "gieo sầu" cho đội nhà khi bị thẻ đỏ ở trận gặp SLNA và phải nghỉ thi đấu 2 trận còn lại của mùa giải. Ảnh: VPF

HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo 2 trận do những phản ứng trọng tài trong trận Becamex TPHCM – SLNA ở vòng 24. Tình huống ông Sơn phản ứng gay gắt là việc đội nhà bị thổi phạt 11m vào cuối trận, nhưng may cho đội bóng xứ Nghệ là Việt Cường (Becamex TPHCM) thực hiện không thành công.

Cùng với HLV Văn Sỹ Sơn, hai cầu thủ của SLNA cũng lên khán đài ở trận gặp Nam Định vì thẻ phạt là Văn Lương và Khắc Ngọc. CLB Hà Tĩnh cũng vắng 2 cầu thủ trong trận gặp Đà Nẵng là Trọng Hoàng và Viết Triều. Dù hụt quân nhưng hai đội SLNA và Hà Tĩnh hẳn không quá lo ngại khi họ đã cùng sớm trụ hạng.

Gay cấn nhất là tình thế của Thể Công Viettel khi họ vắng đến 3 trụ cột trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương trước Công an TPHCM là Colonna, Wesley và Viết Tú. Các cầu thủ còn lại nghỉ thi đấu vì thẻ phạt là Bá Đạt (PVF), Tiến Dụng (Hải Phòng), Rosa (CAHN) và Tấn Tài (Becamex TPHCM).

Ở hai vòng 25 và 26, tất cả các trận đấu đều diễn ra cùng ngày, cùng giờ.

