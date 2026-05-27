Trung vệ của Đồng Nai bị cấm hết giải vì hành vi phạm lỗi nghiêm trọng

Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đình chỉ thi đấu 2 trận và phạt 10 triệu đồng đối với trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của Đồng Nai do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng thuộc vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đạp vào chân của Bá Lộc. ẢNH: CAO TOÀN

Sự việc xảy ra ở phút 16 trận đấu giữa CLB TPHCM và Đồng Nai trên sân Bà Rịa hôm 22-5. Trong một pha tranh chấp bóng, Hữu Tuấn đã có tình huống phi chân phải thẳng vào khu vực ống đồng của Đào Bá Lộc (CLB TPHCM).

Trọng tài Nguyễn Văn Phúc chỉ rút thẻ vàng, nhưng quyết định này vấp phải phản ứng quyết liệt từ các thành viên đội chủ nhà. Cú va chạm nguy hiểm khiến Bá Lộc không thể tiếp tục di chuyển, phải nhờ bác sĩ Nguyễn Việt Trung cõng rời sân và bỏ dở trận đấu.

Clip pha phạm lỗi của Hữu Tuấn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình, trung vệ Đồng Nai đã trực tiếp gặp Bá Lộc để xin lỗi. Dẫu vậy, cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn không tránh khỏi án phạt “nguội” theo Quyết định số 517 của Ủy ban Kỷ luật VFF.

HLV Nguyễn Minh Phương của CLB TPHCM hỏi thăm học trò. ẢNH: CAO TOÀN

Do Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 chỉ còn hai vòng đấu, Hữu Tuấn chính thức khép lại mùa giải sớm. Đây cũng là tổn thất đáng kể về chuyên môn với Đồng Nai, bởi trung vệ sinh năm 1992 được xem là trụ cột khi đã ra sân 18 trận từ đầu mùa.

Không chỉ mất Hữu Tuấn, Đồng Nai còn không có sự phục vụ của HLV Nguyễn Việt Thắng trong cuộc tiếp đón Long An ngày 30-5 tới. Ông Thắng bị đình chỉ làm nhiệm vụ do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu giải, và Giám đốc kỹ thuật Lê Phước Tứ sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò thay thế.

Hiện Đồng Nai dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng Bắc Ninh. Nếu giành điểm trước Long An ở lượt trận áp chót, Đồng Nai sẽ chính thức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia sớm một vòng, đồng thời giành tấm vé duy nhất thăng hạng trực tiếp lên V-League.

HỮU THÀNH