Bóng đá Lâm Đồng trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 14 năm

Vượt qua Gia Định trên loạt sút luân lưu, đội hạng Nhì Lâm Đồng đã đoạt tấm vé cuối cùng giành quyền tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa 2026-2027.

Các cầu thủ Lâm Đồng (áo xanh) trở lại Giải hạng Nhất quốc gia sau 14 năm. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Lâm Đồng phải đá trận play-off với Gia Định sau khi để thua Huế 0-3 tại vòng tranh vé thăng hạng trực tiếp. Tương tự, Gia Định cũng thất bại 1-3 trước Trẻ Hà Nội. Chỉ còn duy nhất cơ hội thăng hạng nên Lâm Đồng cùng Gia Định tiếp cận trận đấu trên sân trung lập Quy Nhơn vào chiều 16-6 vô cùng thận trọng.

Chính sự chắc chắn được đôi bên ưu tiên khiến 90 phút bóng lăn mà không có bàn thắng nào được ghi. Điều này kéo hai đội vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Hai lượt đầu tiên, Gia Định có lợi thế dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương tự đánh mất cơ hội khi để Lâm Đồng gỡ hòa 3-3 sau 5 lượt sút. Trong đó, thủ môn Lâm Quang Nhật bên phía Lâm Đồng cản phá thành công lượt sút thứ 2 và thứ 3. Đến lượt thứ 6, Lâm Quang Nhật khép lại ngày thi đấu thăng hoa khi tiếp tục cản phá thành công, giúp Lâm Đồng giành chiến thắng 4-3 chung cuộc.

Gia Định tiếp tục thi đấu tại hạng Nhì mùa tới. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Quang Nhật cùng đồng đội và các CĐV Lâm Đồng có mặt trên khán đài ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc. Bởi kết quả này đưa Lâm Đồng đoạt tấm vé cuối cùng góp mặt tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa tới. Đại diện đến từ Tây Nguyên cũng khép lại 14 năm thi đấu tại sân chơi hạng Nhì để trở lại với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trước đó ba ngày, Ban Tổ chức Giải hạng Nhì quốc gia 2026 đã tiến hành trao danh hiệu đồng hạng nhất cho Trẻ Hà Nội và Huế. Với việc Trẻ Hà Nội, Huế và Lâm Đồng đã thăng hạng, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 dự kiến có 14 CLB tranh tài.

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HỮU THÀNH