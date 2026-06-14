Trẻ Hà Nội và Huế giành vé thăng hạng chuyên nghiệp mùa 2026-2027

Trẻ Hà Nội và Huế đã xuất sắc vượt qua các đối thủ ở vòng bán kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026 để trở thành hai đội đầu tiên giành vé thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.

Các cầu thủ Huế trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 1 năm rớt hạng. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra trên sân Quy Nhơn vào chiều 13-6, Trẻ Hà Nội chạm trán Gia Định trong cuộc đối đầu được đánh giá lệnh hoàn toàn cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Đội bóng Thủ đô là bên kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 30 khi Gia Định được hưởng phạt đền sau khi tổ trọng tài tham khảo VAR và xác định một cầu thủ Trẻ Hà Nội để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11 m, đội trưởng Nguyễn Thái Sơn không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho Gia Định. Bàn thua khiến Trẻ Hà Nội gặp nhiều khó khăn nhưng cũng là thời điểm bản lĩnh của ứng viên thăng hạng được thể hiện.

Trẻ Hà Nội trở thành CLB đầu tiên thăng hạng Nhất

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Đình Thịnh bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ giúp Trẻ Hà Nội giải tỏa áp lực và tạo đà tâm lý thuận lợi cho hiệp đấu thứ hai.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Tiến Đạt lần lượt ghi bàn, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Trẻ Hà Nội trở thành đội đầu tiên chính thức giành quyền góp mặt tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa 2026-2027.

Ở trận bán kết còn lại, Huế thậm chí còn có chiến thắng dễ dàng hơn trước Lâm Đồng. Chỉ trong vòng 8 phút đầu trận, Nguyễn Lâm Hải Sơn và Nguyễn Hữu Tuấn liên tiếp lập công, giúp đại diện Cố đô sớm tạo lợi thế dẫn trước 2-0.

Huế quá mạnh so với Lâm Đồng

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nguyễn Hữu Tuấn hoàn tất cú đúp của mình để nâng tỷ số lên 3-0. Khoảng cách an toàn được tạo ra từ rất sớm giúp các học trò của HLV Lê Chí Nguyện thi đấu ung dung trong hiệp hai và bảo toàn chiến thắng.

Với lực lượng được đánh giá vượt trội, Huế cho thấy họ quá mạnh so với mặt bằng giải đấu và hoàn toàn xứng đáng trở lại sân chơi chuyên nghiệp chỉ sau một mùa giải xuống hạng Nhì. Tấm vé thăng hạng cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng Cố đô trong suốt mùa giải.

Không chỉ giành quyền lên chơi ở Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, Trẻ Hà Nội và Huế còn nhận khoản thưởng 250 triệu đồng cho mỗi đội từ ban tổ chức.

Trong khi đó, dù thất bại ở bán kết, Gia Định và Lâm Đồng vẫn còn cơ hội cuối cùng để cạnh tranh suất thăng hạng còn lại. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận play-off diễn ra ngày 16-6 trên sân Quy Nhơn. Đội giành chiến thắng sẽ đoạt tấm vé cuối cùng tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa tới.

HỮU THÀNH