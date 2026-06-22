Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Philippines áp sát các cô gái Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

SGGPO

Ngày 21-6, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam giữ hạng 6 thế giới trên BXH FIFA.
Đội tuyển nữ Việt Nam giữ hạng 6 thế giới trên BXH FIFA.

So với kỳ xếp hạng trước, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực. Trên bình diện châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nằm trong top 6, đứng sau các đội Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tại Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực. Xếp ngay phía sau là Philippines với vị trí thứ 39 thế giới và 1.566 điểm. Đội tuyển nữ Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 49 thế giới với 1.485 điểm, trong khi Myanmar đứng thứ 55 với 1.461 điểm. Như vậy, đối thủ đáng ngại nhất của đội tuyển nữ Việt Nam chính là Philippines đang có sự thăng tiến đều đặn trong thời gian qua.

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Đáng chú ý, đội tuyển nữ Campuchia có bước tiến mạnh nhất khu vực khi tăng 4 bậc, vươn lên vị trí 113 thế giới. Ở chiều ngược lại, Indonesia giảm 4 bậc xuống hạng 110, Malaysia tụt 3 bậc xuống vị trí 95 thế giới, còn Lào cũng giảm 4 bậc. Singapore tăng 1 bậc lên hạng 151 thế giới, trong khi Timor Leste đứng thứ 158. Đội tuyển nữ Brunei hiện vẫn chưa có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Việc tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á cho thấy sự ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực đang có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Đây cũng là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và quốc tế.

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Đội tuyển nữ Việt Nam CHDCND Triều Tiên Đội tuyển nữ Thái Lan Tiến mạnh Bóng đá nữ Bình diện Thứ hạng Lên hạng Đáng ngại Đông Timor

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