TPHCM I thắng đậm trận ra quân giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026

Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc đã chính thức khai mạc vào ngày 20-6 với 3 trận đấu trên các sân Hà Đông, Thái Nguyên và Thành Long. Bất ngờ đã không xảy ra khi các đội TPHCM I và Hà Nội I củng giành những trận thắng cách biệt trước các đàn em cùng Thành phố.

Nữ TPHCM I (ào đỏ) thắng cách biệt 5-1 trước các đàn em TPHCM II.

Trên sân Thành Long, nhà đương kim vô địch TPHCM I chạm trán chính các đàn em TPHCM II trong ngày khai màn của giải. Không bất ngờ khi HLV Đoàn Thị Kim Chi cho một loạt trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng. Vắng Huỳnh Như, TPHCM I phải chờ đến cuối hiệp đấu đầu tiên để có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút 41, Cù Thị Huỳnh Như tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc cho TPHCM I.

Bước sang hiệp 2, tinh thần thi đấu vẫn là vũ khí giúp TPHCM II gây ra rất nhiều khó khăn cho các đàn chị. Mãi đến phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mới có pha lập công tiếp theo nhân đôi cách biệt cho TPHCM I. Đây cũng là thời điểm mà TPHCM II không còn theo được các pha tấn công dồn dập của đối thủ. K’Thủa lập cú đúp cùng cú sút chuẩn xác của Phan Thị Trang giúp TPHCM I kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.

Lễ khai mạc giải được tiến hành trên sân Thái Nguyên

Trận đấu tại sân Hà Đông giữa Hà Nội I và Hà Nội II diễn ra với kịch bản không khác biệt. Hà Nội I cũng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1 nhờ công của Lê Thị Trang. Sang hiệp 2, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Linh khiến trận đấu khó khăn hơn rất nhiều với Hà Nội II. Họ có bàn gỡ danh dự của Thanh Thảo.

Phong Phú hà Nam xuất sắc cầm hòa đội chủ nhà Thái Nguyên T&T ở trận ra quân

Sau đó, đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ để thủng lưới thêm 3 bàn. Nguyễn Thị Hằng lập cú đúp còn Phạm Hải Yến để lại dấu ấn giúp Hà Nội I thắng Hà Nội II với tỷ số 5-1.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra trên sân Thái Nguyên, đội chủ nhà Thái Nguyên T&T đã bị Phong Phú Hà Nam cầm hòa với tỷ số 1-1. Cả hai bàn thắng đều diễn ra trong hiệp 2.

Lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 24-6, gồm: Hà Nội I - TPHCM II, Hà Nội II - TPHCM I và Than KSVN - Thái Nguyên T&T.

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