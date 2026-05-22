Đấu sớm vòng 20 Giải hạng Nhất 2025-2026: Niềm vui chiến thắng của các đội khách

Dù thi đấu đầy cố gắng, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vẫn không thể tránh khỏi thất bại 0-1 trước đội khách Đồng Nai ở trận đấu thuộc vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Các cầu thủ Đồng Tháp (áo vàng) giành chiến thắng trên sân Việt Trì. ẢNH: TÂM HÀ

CLB TPHCM tiếp đón Đồng Nai trong trận đấu sớm nhất vòng 20, đồng thời cũng được xem là tâm điểm của vòng đấu này. So với đội khách chỉ cần một trận hòa để tiến gần hơn đến chức vô địch, các học trò của HLV Nguyễn Minh Phương chịu áp lực lớn hơn khi chỉ hơn đội xếp thứ 4 là Quy Nhơn United đúng 1 điểm.



Áp lực đè nặng lên đôi chân của Jemier Lynch ngay từ phút 13, khi ngoại binh này, trong tư thế trống trải trước vòng 5m50, lại dứt điểm chệch cột dọc khung thành Đồng Nai.

Phải đến giữa hiệp 1, Đồng Nai mới dần lấy lại thế trận. Trần Minh Vương có hai cơ hội đối mặt nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Thắng ở các phút 26 và 43. Tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, CLB TPHCM đẩy cao đội hình tấn công. Dẫu vậy, những pha lên bóng mà Lynch cùng đồng đội tạo ra không thực sự sắc nét để gây khó khăn cho thủ môn Bùi Tấn Trường. Khi hàng công còn bế tắc, sai lầm của A Sân nơi hàng phòng ngự đã khiến CLB TPHCM phải nhận bàn thua duy nhất ở phút 77. Trong tình huống này, A Sân đánh đầu phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Nguyễn Công Phượng thoát xuống rồi thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Thanh Thắng.

Bàn thắng duy nhất của Công Phượng giúp Đồng Nai củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 47 điểm, tạm nới rộng khoảng cách lên 8 điểm so với đội xếp sau là Bắc Ninh. Nếu Bắc Ninh không thắng ở vòng 20, Đồng Nai sẽ chính thức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia và giành vé thăng hạng trực tiếp lên V-League.

Trong khi đó, CLB TPHCM vẫn đứng thứ 3 với 32 điểm, nhưng đối mặt nguy cơ bị Quy Nhơn United vượt mặt nếu đội bóng này giành chiến thắng trong trận đấu muộn nhất vòng 20 gặp Đại học Văn Hiến.

Bên cạnh Đồng Nai, một đội khách khác cũng hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày 22-5 là Đồng Tháp. Trên sân Việt Trì, cú đúp của ngoại binh Rimario trong hiệp 2 đã giúp thầy trò HLV Ngô Quang Sang đánh bại chủ nhà Phú Thọ với tỷ số thuyết phục 2-0. Đồng Tháp tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 21 điểm, còn Phú Thọ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5 khi có 29 điểm.

Vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 vẫn còn 4 cặp đấu diễn ra giữa Long An - Khánh Hòa, Quảng Ninh - Trẻ PVF-CAND (ngày 23-5), Bắc Ninh - Thanh Niên TPHCM và Đại học Văn Hiến - Quy Nhơn United (ngày 24-5).

HỮU THÀNH