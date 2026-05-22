Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản gởi thư chúc mừng U17 Việt Nam dự World Cup

Sau thành tích giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam, LĐBĐ châu Á và mới đây là LĐBĐ Nhật Bản đã gởi thư chúc mừng đến LĐBĐ Việt Nam và thầy trò HLV Roland.

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: MINH ĐỖ

LĐBĐ Nhật Bản (FFA) vốn là bạn đồng hành cùng LĐBĐ Việt Nam (VFF) trong nhiều năm qua. Nhật Bản thường xuyên đón các đội tuyển trẻ nam, nữ của Việt Nam sang tập huấn hàng năm để chuẩn bị cho những giải đấu Đông Nam Á, châu Á. Từ thành công của đội tuyển U17 Việt Nam vừa qua, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ tịch VFF cùng đại gia đình bóng đá Việt Nam.

Ông Tsuneyasu Miyamoto nhấn mạnh, thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ, ban huấn luyện cùng tất cả những cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Đồng thời, JFA cũng bày tỏ niềm vui khi cùng VFF đại diện cho bóng đá châu Á tham dự đấu trường thế giới và kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến những trải nghiệm, dấu ấn tích cực cho cả hai đội tuyển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto gửi lời chúc VFF tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Tại VCK U17 châu Á vừa qua, khu vực châu Á có 8 đội vượt qua vòng bảng và cùng đội chủ nhà U17 Qatar tham dự VCK U17 World Cup. Trong đó, U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của châu Á tham dự ngày hội của bóng đá trẻ thế giới năm 2026.

LÊ ANH

