Khi HAGL liên tiếp từ chối cơ hội trụ hạng V-League sớm

HAGL sau chiến thắng trước SLNA ở vòng 21 chỉ cần thêm 3 điểm trong 5 trận còn lại là sẽ đảm bảo suất trụ hạng tại V-League 2025-2026. Nhưng rồi hai vòng tiếp theo, thầy trò HLV Lê Quang Trãi lại tự đánh mất lợi thế của mình khi lần lượt thất bại trước PVF-CAND và Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Pleiku.

HAGL tự đánh rơi cơ hội trụ hạng sớm khi thua liền 2 trận trên sân nhà. ẢNH: TÂM HÀ

Đáng nói hơn, trận thua trước đội cuối bảng PVF-CAND không chỉ giúp đối thủ trực tiếp thu hẹp khoảng cách điểm số mà còn khiến đội bóng của bầu Đức đối diện với làn sóng chỉ trích và hoài nghi về thái độ thi đấu trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Hệ quả kéo theo là niềm tin từ người hâm mộ, vốn từng được xem là điểm tựa vững chắc cho HAGL, cũng dần cạn đi.

Trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh, sân Pleiku chỉ có khoảng 3.000 khán giả đến sân, con số thấp nhất của đội bóng phố Núi kể từ đầu mùa giải 2025-2026. Hiếm khi nào sân vận động duy nhất tại V-League có đủ bốn mái che khán đài lại trở nên heo hút như vậy, kể từ khi bầu Đức đưa lứa khóa I Học viện HAGL lên đá chuyên nghiệp vào năm 2015.

Trong thất bại trước Hà Tĩnh, HLV Lê Quang Trãi cho rằng những quyết định của trọng tài là một nguyên nhân chính dẫn đến trận thua của HAGL. Tuy nhiên, một đội bóng thực sự bản lĩnh không thể tìm lý do từ hoàn cảnh để biện minh cho kết quả thất vọng. Người hâm mộ phố Núi lúc này có lẽ đang thấm thía câu nói “khôn đâu đến trẻ”. Sự thất thường từ dàn cầu thủ trẻ đã khiến HAGL đánh rơi những cơ hội sớm tự quyết số phận của mình.

HAGL hiện vẫn giậm chân ở vị trí thứ 11 với 22 điểm. Dù đang hơn hai đội cuối bảng là PVF-CAND và Đà Nẵng 5 điểm, nhưng khi V-League vẫn còn 3 vòng phía trước, chưa ai dám chắc đội bóng của bầu Đức sẽ trụ hạng nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược như thời gian qua. Ở vòng tiếp theo, đội bóng phố Núi sẽ làm khách tại Thanh Hóa trước đội chủ nhà về lý thuyết vẫn chưa an toàn. Ngay cả khi được trở về Pleiku ở vòng 25, đối thủ của HAGL lại là Hà Nội FC đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng cạnh tranh tốp 3.

HAGL đứng trước nguy cơ rớt hạng nếu không cải thiện được thành tích trong 3 vòng cuối. ẢNH: TÂM HÀ

Nếu HAGL sau hai vòng đấu tới vẫn không thể giành đủ 3 điểm, trong khi nhóm cuối bảng tiếp tục thu hẹp khoảng cách, thì khả năng thầy trò HLV Lê Quang Trãi phải bước vào trận “chung kết ngược” với Becamex TPHCM ở vòng cuối hoàn toàn có thể xảy ra. Đội bóng đến từ đất Thủ đang xếp ngay sau HAGL với chỉ 1 điểm ít hơn.

Sự khốc liệt của V-League khiến những vòng đấu cuối cùng trở nên vô cùng khó lường, nhất là trong bối cảnh HAGL đã thua PVF-CAND về thành tích đối đầu. Trong giai đoạn khó khăn nhất mùa giải, đội bóng phố Núi đón sự trở lại của ông Vũ Tiến Thành, người được cho là đã rời Ninh Bình để tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho HLV Lê Quang Trãi. Tuy nhiên, trước khi nói đến yếu tố chiến thuật hay chuyên môn, việc vực dậy tinh thần đang sa sút của dàn cầu thủ trẻ HAGL mới là bài toán khó nhất với ông Thành và các cộng sự. Dẫu vậy, với biệt danh “vua trụ hạng”, ông Vũ Tiến Thành vẫn được kỳ vọng sẽ dùng kinh nghiệm của mình để cùng đàn em Lê Quang Trãi chèo lái HAGL vượt qua giai đoạn sóng gió này.

Nếu HAGL không may phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, đó chắc chắn sẽ là điều đáng tiếc khi V-League mất đi một đội bóng giàu bản sắc và truyền thống. Với những người yêu bóng đá đẹp, không ai mong muốn viễn cảnh ấy xảy ra. Nhưng nếu đội bóng phố Núi thực sự rơi vào tình cảnh đó, đây cũng có thể xem là cơ hội để họ “đập đi xây lại”, tái thiết toàn diện ở một môi trường ít áp lực hơn trước khi trở lại mạnh mẽ trong tương lai.

Tin liên quan CLB Hà Tĩnh trụ hạng trước 3 vòng đấu

HỮU THÀNH