CLB Hà Tĩnh trụ hạng trước 3 vòng đấu

Tiếp bước Becamex TPHCM, các cầu thủ HA.GL không thể cải thiện tình thế trên bảng xếp hạng ở vòng 23 LPBank V-League khi thua trắng 0-2 trước Hà Tĩnh. Trận thua đã giữ chân HA.GL ở khu vực nguy hiểm, vẫn chỉ hơn đội cuối bảng 4 điểm đầy mong manh.

HA.GL "ngã" trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà. Ảnh: MINH TRẦN

Đã đến gần cửa trụ hạng, Hà Tĩnh đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để sớm cán đích trụ hạng cũng như làm quà tặng tân HLV Phan Như Thuật sau trận ra mắt không như ý ở vòng 22 (thua TC Viettel). Chính sự quyết tâm cao của đội khách đã không tạo cơ hội cho các cầu thủ chủ nhà gây bất ngờ, dù rằng trận này HA.GL trở lại với đội hình mạnh nhất thay vì cất nhiều trụ cột trong trận gặp PVF trước đó.

Mặt khác, phong độ của HA.GL khá thất thường và lối chơi thiên về thực dụng. Hệ thống tấn công chỉ ở mức trung bình nên thường bế tắc trước các đối thủ được đánh giá ngang cơ, tương đồng ở cách vận hành đấu pháp. Hà Tĩnh như “đọc vị” được lối chơi của đội chủ nhà nên khởi đầu trận đấu khá nhanh, tập trung kiểm soát tốt ở khu trung tuyến dựa vào sự năng động của Trọng Hoàng, Lê Victor đã nhiều phen gây khó cho các hậu vệ đội chủ nhà.

Thế trận vững chắc như trên, không bất ngờ khi Hà Tĩnh có bàn thắng vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1. Hậu vệ Marciel để bóng chạm tay trong vòng 16m50 và từ chấm phạt 11m, Atshimene đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Hà Tĩnh vào phút 57 cũng đến từ tình huống cố định. Lê Victor thực hiện quả đá phạt vừa tầm cho Helerson đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Trung Kiên. Đội chủ nhà cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại nhưng hàng công thiếu sức mạnh, sự bất ngờ nên không gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Hà Tĩnh.

Thua liên tiếp 2 trận trên sân nhà, HA.GL đang trả giá cho những tính toán sai lầm để rồi tiếp tục bị kẹt ở khu vực cuối bảng. Họ còn chờ những trận tiếp theo để tìm suất trụ hạng. Tronh khi đó Hà Tĩnh sớm trụ hạng trước 3 vòng đấu.

QUỐC CƯỜNG