Hà Nội FC và thế khó xử trong chuyến làm khách ở sân PVF

Phong độ của Hà Nội FC bất ngờ thiếu ổn định vào cuối mùa.

Trận thắng của PVF trước HA.GL ngay trên sân Pleiku ở vòng 22 LPBank V-League vừa qua cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra ở giai đoạn tăng tốc của mùa giải. Hay như trận hòa 1-1 mà PVF thực hiện trước đối thủ hùng mạnh như CAHN thì một kết quả tương tự trước đối thủ mạnh hơn là Hà Nội FC vào ngày 17-5 cũng sẽ không gây bất ngờ.

Với thầy trò HLV Trần Tiến Đại, việc giành 3 điểm trên sân Pleiku sẽ khích lệ tinh thần của các cầu thủ trẻ đội này trong mục tiêu đua trụ hạng. Khi mà đối thủ trực tiếp của họ là Đà Nẵng đã bất ngờ giành 4 điểm trước hai đại diện của TPHCM là Becamex TPHCM và Công an TPHCM thì PVF cũng cho thấy họ không là đối thủ đơn giản.

Vấn đề của PVF lúc này là 4 trận còn lại không khác gì những trận chung kết. Bất lợi cho PVF là họ đã thua Đà Nẵng trong đối đầu nên nếu bằng điểm chung cuộc thì sẽ xếp sau đội bóng sông Hàn. Trong 4 trận còn lại, 2 trận đấu được xem là… ca khó cho PVF chính là các trận gặp Hà Nội FC và TC Viettel. Riêng trận gặp Hà Nội FC khả năng sẽ rất khó lường khi đội khách khi vẫn còn hy vọng đua top 3, cùng với đó là Đà Nẵng cũng rất quan tâm đến trận đấu này.

PVF có chiến thắng bất ngờ trên sân Pleiku ở vòng 22 V-League. Ảnh: ANH TRẦN

Xét về tương quan lực lượng, dù Hà Nội FC vắng 3 trụ cột do thẻ phạt là Hoàng Hên, Hai Long và Tiến Long, nhưng dàn cầu thủ còn lại vẫn trội hơn cho đội chủ nhà. Kinh nghiệm từ Văn Quyết, Tuấn Hải, Duy Mạnh… đủ để nhử đối phương vào bẫy phản công khi mà PVF chỉ còn con đường phải thắng.

Bị rơi khỏi top 3 nhưng cơ hội quay lại vẫn còn với Hà Nội FC, đó là chưa nói đến việc họ cần khẳng định mình ở vào thời điểm quan trọng này. Nếu đá đúng sức, Hà Nội FC vẫn rộng cửa để giành điểm, thậm chí là một trận thắng. Hà Nội FC rõ ràng là không được sẩy chân ở trận này. Thêm một thất bại đồng nghĩa việc thầy trò HLV Kewell… tung cờ trắng ở cuộc đua tranh chấp Huy chương Đồng an ủi ở mùa này.

Vấn đề là hành trình của Hà Nội FC ở giai đoạn cuối mùa cũng lắm thất thường. Vừa thắng thuyết phục Đà Nẵng thì lại bất ngờ để thua Thanh Hóa. Liệu họ sẽ trở lại với sức mạnh vốn có ở trận gặp PVF?

Dự đoán: 1-2

QUỐC CƯỜNG