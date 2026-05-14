HLV Cristiano Roland khen ngợi các học trò, VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng cho U17 Việt Nam

Các cầu thủ U17 Việt Nam đã có chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước UAE để giành quyền tham dự vòng tứ kết, đồng thời lấy vé tham dự U17 World Cup 2026. Sau trận đấu Cristiano Roland đã có những lời khen ngợi đến lứa cầu thủ trẻ hiện nay, tự tin sẵn sàng cho tương lai.

Thầy trò HLV Roland tiếp bước U17, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal tham dự đấu trường World Cup. ĐOÀN NHẬT

“Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi đã bắt đầu cùng thế hệ cầu thủ này. Với những cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu là một bài học và các em đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tôi thực sự tự hào về các học trò; các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng.

Bài toán tâm lý từ trận thua trước đó đã được Ban huấn luyện giải một cách hoàn hảo ở cuộc so tài cùng UAE. Lần này, U17 Việt Nam bị dẫn bàn trước, rồi rơi vào cuộc rượt đuổi bàn thắng và giành 3 điểm chung.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam nhanh chóng gượng dậy và khẳng định tinh thần thi đấu cao trước U17 UAE

HLV Cristiano Roland nói: “Sau trận thua trước đó, đã có những lo ngại về tâm lý của đội. Toàn đội đều buồn vì chúng ta vừa đứt mạch bất bại. Bước vào trận đấu này với áp lực phải thắng và lại bị thủng lưới sớm là một thử thách cực đại. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chứng minh họ đã sẵn sàng về mọi mặt. Những bài học từ quá khứ đã giúp các em giữ được sự bình tĩnh, tính tổ chức và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để lội ngược dòng. Đó chính là bản lĩnh mà chúng tôi luôn tìm kiếm.

Tiếp bước các đàn anh U19 trước đây, U17 Việt Nam sẽ được hít thở không khí của ngày hội bóng đá trẻ thế giới. Điều đó có sự đóng góp không lớn từ các CLB trong việc giữ mạch đào tạo ra những sản phẩm chất lượng để giới thiệu lên đội tuyển. Cùng với đó là chiến lược đúng và hợp lý của VFF. HLV Cristiano Roland nói thêm: “Chúng ta cần hiểu rằng bóng đá trẻ cần sự kiên nhẫn và hỗ trợ liên tục. Tôi hy vọng thành công này sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn nữa, bởi bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn và một tình yêu bóng đá mãnh liệt từ người dân.

Sự tưởng thưởng xứng đáng cho các cầu thủ U17 Việt Nam bằng tấm vé tham dự World Cup 2026.

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố mức thưởng lên đến 1 tỷ đồng dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là mức thưởng rất lớn đối với một đội bóng trẻ, ở lứa tuổi 17. Trước đó, đội U19 Việt Nam đã làm điều tương tự vào năm 2016 (giành vé đến U20 World Cup 2017), còn đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023, trong khi đội tuyển futsal Việt Nam có 2 lần dự World Cup, vào các năm 2016 và 2021.

QUỐC CƯỜNG