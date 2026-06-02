U19 Việt Nam chưa yên tâm sau trận thắng đầu tiên

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã có khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 qua chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste. Tuy nhiên, hành trình tranh vé tiến xa với các cầu thủ Việt Nam chỉ mới bắt đầu khi hai đối thủ tiếp theo, độ khó sẽ tăng dần.

U19 Việt Nam còn hai thử thách cao độ ở vòng bảng.

Trận thắng Timor Leste rõ ràng U19 Việt Nam chỉ hài lòng về tỷ số khi thắng cách biệt và không bị thủng lưới. Cùng với đó là tay săn bàn Công Hậu tỏa sáng kịp lúc khi ghi cả 3 bàn, thể hiện sự nhạy bén ở khả năng dứt điểm trong giai đoạn U19 Việt Nam chưa hội tụ lực lượng tốt nhất.

Nhưng diễn biến của trận đấu, có đến 2/3 thời gian chúng ta rơi vào thế bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của Timor Leste. Thậm chí hàng phòng ngự nhiều phen gặp thử thách trước các pha phản công nhanh của đối phương. Mặc khác, trận này Timor Leste chủ trương đá chắc chắn từ phần sân nhà nên mới chỉ là bài kiểm tra cho hàng công. Ngược lại hệ thống phòng ngự chưa gặp thử thách qua trận ra quân.

U19 Myanmar sẽ rất khác so với U19 Timor Leste khi đội bóng này vốn có thế mạnh về thể lực cùng sự đồng đều về lực lượng. Sau trận thua 0-3 trước Indonesia hôm ra quân, Myanmar thừa hiểu tầm quan trọng ở trận gặp U19 Việt Nam và sẽ chọn lối đá cởi mở, đua sức ở trận đấu này. Đó sẽ là thách thức cho hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam.

Theo điều lệ giải, 3 đội đứng đầu ba bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Thế nên cuộc so tài giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ mang tính chất quyết định cho cuộc đua tranh ở bảng A. Hy vọng từ trận thắng ra quân sẽ tạo cú hích về tinh thần cho Công Hậu và các đồng đội ở các trận còn lại.

HLV Yutaka Ikeuchi hẳn sẽ có những điều chỉnh để các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện hình ảnh mạnh mẽ trước Myanmar, trận đấu mà nếu giành 3 điểm sẽ rộng cửa tranh vé vào bán kết.

QUỐC CƯỜNG