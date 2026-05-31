Mất điểm trên sân Bình Dương, Thể Công Viettel có nguy cơ mất ngôi Á quân

Thi đấu trên sân khách, đoàn quân của HLV Popov nhập cuộc rất tưng bừng và thậm chí ghi bàn dẫn trước. Nhưng bàn thắng của Tiến Linh vào cuối trận đã giúp Công an TPHCM giành lại 1 điểm trên sân nhà, đồng thời làm cho Thể Công Viettel nhiều khả năng mất ngôi Á quân chung cuộc.

Niềm vui của cầu thủ Công an TPHCM sau bàn gỡ 1-1 vào cuối trận. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Thực lực đồng đều, sức trẻ và đang đạt phong độ tốt, các cầu thủ đội khách khởi đầu trận đấu với lối chơi tấn công chủ động, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Công an TPHCM và thủ môn Lê Giang Patrick. Sức ép của Thể Công Viettel liên tục làm vòng 16m50 đội chủ nhà chao đảo và thậm chí 2 lần bóng tung lưới thủ môn Lê Giang Patrick, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do có lỗi việt vị.

Nỗ lực tấn công của đội bóng áo lính cuối cùng cũng giúp họ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 35 từ pha ghi bàn của Nhâm Mạnh Dũng sau cú dứt điểm hiểm hóc. Sau bàn thua, Công an TPHCM dâng cao đội hình tấn công nhưng vấp phải hàng thủ vững vàng của đội khách do hậu vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng chỉ huy.

Càng về cuối, diễn biến trên sân càng sôi nổi với nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ của các cầu thủ chủ nhà. Mãi đến phút 85, niềm vui mới đến với các cầu thủ Công an TPHCM với bàn gỡ hòa 1-1 sau cú đệm bóng cận thành của Tiến Linh. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Trận hòa khiến Thể Công Viettel có nguy cơ bị mất ngôi Á quân ở mùa bóng 2025-2026.

Chỉ giành được 1 điểm trong trận này, Thể Công Viettel đã bị Ninh Bình thu hẹp khoảng cách còn 3 điểm. Hai đội hòa nhau trong đối đầu trực tiếp khi hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số 1-1, nhưng Ninh Bình đang có hiệu số bàn thắng bại trội hơn (+19 so với +17). Vì thế nếu lượt cuối Thể Công Viettel để thua Công an Hà Nội, trong khi Ninh Bình thắng Hà Tĩnh thì Ninh Bình sẽ giành ngôi Á quân chung cuộc.

*Ở trận còn lại của vòng 25 diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định giành chiến thắng 3-0 trước SLNA. Cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều do công của Nguyễn Xuân Son ghi. Trận đấu này chỉ còn mang tính thủ tục khi cả hai đã an toàn trụ hạng và không còn hy vọng vươn cao hơn. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

ĐOÀN NHẬT