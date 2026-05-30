Công Phượng, Xuân Trường đưa bóng đá Đồng Nai trở lại V-League sau 11 năm

Sau 11 năm, bóng đá Đồng Nai có đại diện trở lại hạng đấu chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam khi thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đăng quang tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 trước một vòng đấu.

Công Phương toả sáng để góp công lớn đưa Đồng Nai thăng hạng V-League. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lần gần nhất bóng đá Đồng Nai góp mặt trên bản đồ V-League từ mùa giải 2015. Trong 11 năm qua, địa phương này xuất hiện nhiều CLB nhưng chỉ thi đấu tại Giải hạng Nhất hoặc hạng Nhì quốc gia. Còn đội Đồng Nai hiện tại là tiền thân của Bình Phước, được đổi tên sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh, thành trước mùa giải 2025-2026.

Trước vòng áp chót Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, Đồng Nai dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Bắc Ninh 5 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ cần một kết quả hòa trước Long An ở trận đấu chiều 30-5 sẽ giành chức vô địch, đồng thời đoạt tấm vé trực tiếp duy nhất thăng hạng V-League.

Người hâm mộ Đồng Nai phủ kín sân Đồng Xoài. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, Đồng Nai với lợi thế sân nhà còn làm được nhiều hơn thế. Cơn mưa khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước Long An trong hiệp 1 và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, Đồng Nai bùng nổ để giành chiến thắng 3-0 trước Long An, đội bóng đã không còn nhiều động lực thi đấu.

Alex Sandro mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 51. Chỉ trong vòng ba phút, từ phút 63 đến 66, lần lượt Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Niềm vui của Xuân Trường. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng của Đồng Nai cũng chính thức chấm dứt hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch của Bắc Ninh. Dù ở trận đấu cùng giờ, Bắc Ninh đánh bại đội chủ nhà Quy Nhơn United với tỷ số 4-2 nhưng kết quả này không còn nhiều ý nghĩa. Với 45 điểm, Bắc Ninh đã chắc chắn cán đích ở vị trí thứ hai, tạo khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ ba là CLB TPHCM.

Thầy trò HLV Paulo Foiani sẽ tham dự trận play-off với đội xếp thứ 13 V-League vào ngày 12-6 để tranh tấm vé góp mặt ở hạng đấu cao nhất mùa giải 2026-2027.

CLB TPHCM đứng hạng ba chung cuộc. ẢNH: MINH TRẦN

Trong khi đó, CLB TPHCM đánh bại Thanh Niên TPHCM với tỷ số 2-0 để nâng tổng điểm lên 35 và chính thức giành huy chương đồng. Đội bóng thành phố mang tên Bác hơn đội xếp sau là Quy Nhơn United 3 điểm, đồng thời vượt trội về thành tích đối đầu.

HỮU THÀNH