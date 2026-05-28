Cựu tuyển thủ Việt Nam tỏa sáng ở Đại hội TDTT TPHCM 2026

Tiền đạo Lê Đức Tài ghi một bàn thắng, trong khi thủ môn Trần Bửu Ngọc xuất sắc cản phá 2 lượt sút luân lưu, giúp đội phường Tân Phú giành quyền vào chung kết bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM lần thứ nhất năm 2026.

Chiều 28-5, trên sân xã Ngãi Giao, hai trận bán kết bóng đá nam thuộc chương trình thi đấu Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 đã diễn ra trái chiều.

Trong đó, trận bán kết 1 giữa phường Tân Phú và phường Tân Hưng hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc từ trọng tài. Phút thứ 6, Tân Phú tổ chức tấn công tốc độ bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong để cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Đức Tài dứt điểm một chạm, khai thông thế bế tắc. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Tân Phú tiếp tục có bàn thắng thứ hai do công của Nguyễn Mạnh Huy trước khi hiệp 1 khép lại.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, “ông bầu” của Tân Hưng là Nghiêm Phạm Anh Tuấn đã lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ. Nhờ đó, đội bóng này chơi bùng nổ trong hiệp 2 với hai bàn thắng đều được ghi bằng đầu do công của cựu cầu thủ Đắk Lắk Đỗ Xuân Thi và Trần Nguyễn Nhật Thiện.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, cựu tuyển thủ Việt Nam Trần Bửu Ngọc xuất sắc cản phá 2 cú sút của đối phương, góp công lớn giúp Tân Phú giành chiến thắng 4-2.

Niềm vui của đội bóng đá phường Tân Phú

Với kết quả này, Tân Phú sẽ gặp Công an TPHCM ở trận chung kết. Trái ngược với sự kịch tính của trận bán kết đầu tiên, trận bán kết còn lại diễn ra khá một chiều khi Công an TPHCM thể hiện sức mạnh vượt trội. HLV Nguyễn Liêm Thanh tung ra sân nhiều cầu thủ đang thi đấu tại V-League như Đào Quốc Gia, Đặng Văn Lắm, Bùi Văn Bình, Bùi Ngọc Long... và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 10-1.

Trận chung kết giữa Tân Phú và Công an TPHCM dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 30-5 trên sân Đầm Sen (thuộc Trung tâm Thể thao Công an TPHCM, phường Tân Phú). Trong khi đó, hai đội Tân Hưng và Vũng Tàu dù dừng bước ở bán kết nhưng vẫn giành huy chương đồng, khép lại một kỳ đại hội đáng nhớ.

HỮU THÀNH