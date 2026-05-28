Việt Nam vào top 6 CLB nữ châu Á mùa giải 2025-2026

Theo bảng xếp hạng cấp CLB nữ mùa giải 2025-2026 vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6, bị tụt 1 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

CLB nữ TPHCM hai năm liên tiếp tham dự đấu trường châu Á. Ảnh: VFF

Đây là bảng xếp hạng quan trọng sẽ được AFC sử dụng để xác định hạt giống cũng như suất tham dự Vòng loại và Vòng bảng các giải cấp CLB nữ châu Á mùa giải 2027-2028.

Theo BXH của AFC, bóng đá nữ cấp CLB của Việt Nam đạt tổng cộng 68.522 điểm, trong đó điểm thành tích cấp CLB chiếm 44.750 điểm (70%) và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đóng góp 23.772 điểm (30%).

Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của CLB bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục, với đại diện tiêu biểu là CLB nữ TPHCM sau chiến dịch ấn tượng tại AFC Women’s Champions League 2025-2026. Việc góp mặt trong top 6 trên BXH cấp CLB của châu Á cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam nâng cao vị thế trong hệ thống thi đấu của AFC những mùa giải tới.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Australia với sự đóng góp lớn từ Melbourne City FC – đội vào tới bán kết AFC Women’s Champions League 2025-2026 sau vòng bảng hoàn hảo với 17 bàn thắng và không để thủng lưới. Nhật Bản xếp thứ hai nhờ thành tích á quân của Tokyo Verdy Beleza, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với dấu ấn từ Suwon FC Women.

CHDCND Triều Tiên là đội có bước tiến mạnh nhất khi Naegohyang Women’s FC giành chức vô địch AFC Women’s Champions League, giúp quốc gia này vươn lên vị trí thứ 5 châu Á.

Bảng điểm của AFC được tính dựa trên thành tích các CLB tại AFC Women’s Champions League 2025-2026 cùng điểm số đội tuyển quốc gia theo bảng xếp hạng FIFA Women’s World Ranking công bố ngày 21-4-2026.

LÊ ANH