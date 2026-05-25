Bóng đá trong nước

Thể Công Viettel vẫn có nguy cơ mất ngôi Á quân

SGGPO

Việc Ninh Bình và Thể Công Viettel cùng bị cầm hòa, trong khi Hà Nội FC giành trọn 3 điểm ở vòng 23 đã làm cho cục diện cuộc đua ở top đầu tiếp tục giữ “nhiệt” ở hai vòng còn lại. Ngoài CAHN chỉ còn chờ ngày nhận Cup vô địch thì ngôi Á quân và thứ ba của mùa bóng vẫn còn để trống.

Ninh Bình bất ngờ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào top 3. Ảnh: VPF
Ninh Bình bất ngờ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào top 3. Ảnh: VPF

Sau khi bị PVF CAND cầm hòa 1-1, các cầu thủ Thể Công Viettel chuẩn bị gặp hai đối thủ khác cũng thuộc ngành Công an và có thực lực mạnh hơn là Công an TPHCM và Công an Hà Nội. Để bảo toàn ngôi nhì bảng đồng thời sở hữu 1 suất dự AFC Champions League Two 2026-2027, thầy trò HLV Popov buộc phải không được thua ở hai trận còn lại. Bởi thuận lợi cho Thể Công Viettel là đang hơn Hà Nội FC ở đối đầu (1-1, 1-0), nên chỉ cần thêm 1 điểm là đạt yêu cầu.

Trong đó, trận quan trọng nhất của họ hẳn sẽ là chuyến làm khách trên sân Bình Dương trước Công an TPHCM ở vòng 25. Bởi dù sao thì thực lực đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương cũng không khó chịu như Công an Hà Nội. Vì thế Hoàng Đức và các đồng đội hy vọng kiếm được điểm ở trận này.

Trong trường hợp xấu, nếu không đạt đủ số điểm cần thiết thì Thể Công Viettel hy vọng Hà Nội FC và Ninh Bình cùng bị mất điểm ở hai vòng còn lại. Trong đó đáng ngại nhất là Hà Nội FC đang có phong độ ổn định gần đây. Hà Nội FC sẽ lần lượt gặp HA.GL và Công an TPHCM. Hai trận đều thuộc loại “xương” khi HA.GL đang vào thế chạy điểm đua trụ hạng, còn Công an TPHCM dù đã an bài với thứ hạng nhưng nếu đá đúng sức sẽ rất khó chịu.

bia-38-1920x1280.jpg
Hà Nội FC thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua, nhưng hai trận cuối mùa sẽ gặp các đối thủ khó chịu. Ảnh: VPF

Trước mắt, Hà Nội FC buộc phải giành trọn 6 điểm để tránh khả năng bị Ninh Bình soán ngôi thứ 3 thì thực tế hơn so với việc tranh ngôi nhì bảng với Thể Công Viettel khi mà họ không còn quyền tự quyết để hướng mục tiêu tranh Huy chương bạc.

Với Ninh Bình, hai trận còn lại sẽ gặp Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Cục diện hiện nay khi mà hai đội trên đã an toàn trụ hạng thì hy vọng giành số điểm tối đa trong tầm tay của đội bóng Cố đô. Vấn đề là họ không còn quyền tự quyết khi phải thắng, đồng thời hy vọng các đối thủ phía trước sẩy chân.

Nếu xét về độ khó từ các đối thủ còn lại thì Hà Nội FC mới gay cấn nhất khi gặp HA.GL vốn đang ở thế cần điểm để đua trụ hạng trên sân Pleiku, sau đó về sân nhà gặp Công an TPHCM, đội đã thắng họ ở trận lượt đi.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Công an TPHCM PVF CAND Thể Công Công an Hà Nội Được thua Phùng Thanh Phương Sân Bình Dương Hà Nội FC Chạy điểm Trụ hạng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn