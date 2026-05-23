CLB nữ TPHCM bất ngờ nhận quà từ LĐBĐ châu Á

Cô trò HLV Kim Chi đã nhận cú đúp niềm vui vào ngày 23-5. Sau khi vượt qua vòng bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, các cầu thủ nữ TPHCM cũng được AFC trao giải Fair-Play tại AFC Women’s Champions League 2025-2026.

CLB nữ TPHCM đã 2 năm liền đại diện Việt Nam tham dự đấu trường CLB châu Á. Ảnh: VFF

Tại lễ trao giải diễn ra ở Suwon (Hàn Quốc) sau trận chung kết AFC Women’s Champions League 2025-2026 giữa Tokyo Verdy Beleza và Naegohyang FC vào ngày 23-5, CLB nữ TPHCM đã được vinh danh với giải thưởng Fair Play của giải. Đây là sự ghi nhận cho tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, đoàn kết và hình ảnh đẹp mà đại diện Việt Nam thể hiện xuyên suốt hành trình tại sân chơi châu lục.

Tại vòng bảng, CLB nữ TPHCM nằm ở bảng A cùng Melbourne City (Australia), Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore). Đại diện Việt Nam giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng sau những màn trình diễn đầy nỗ lực và tinh thần thi đấu quyết tâm. Đội dừng bước ở vòng tứ kết khi thua Naegohyang (CHDCND Triều Tiên) với tỷ số 0-3.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải thưởng Fair Play cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần thể thao tích cực và hình ảnh chuyên nghiệp mà đội bóng đã xây dựng xuyên suốt giải đấu. Dù hành trình đã khép lại, những dấu ấn mà CLB nữ TPHCM để lại tại AFC Women’s Champions League 2025-2026 sẽ tiếp tục là động lực cho bóng đá nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

ĐOÀN NHẬT