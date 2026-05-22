Thể Công Viettel – PVF 1-1: Trận hòa quý giá cho cả hai đội

Trận đấu sớm của vòng 24 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 22-5 giữa TC Viettel và PVF khép lại với tỷ số hòa 1-1. Tỷ số được xem là tiếc nuối cho đội chủ nhà khi tạo thế trận lấn lướt trong suốt trận đấu, nhưng 1 điểm cũng đủ làm hài lòng cho cả hai đội trong cuộc đua tranh vào cuối mùa bóng.

Xuân Tiến, tác giả bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà vào cuối trận. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở vào thế dựa chân tường, PVF đã nhập cuộc đầy quyết tâm với thế trận chặt chẽ được căng ra ngay từ đầu. Ở bên kia sân, TC Viettel với dàn cầu thủ đồng đều hơn đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát trận đấu và tổ chức tấn công bên phần sân đối phương.

Quãng thời gian đầu trận hàng thủ PVF khá vất vả trong việc đối phó sức ép từ đội chủ nhà, nhưng họ đã đứng vững qua sự chắc chắn cùng thủ môn Sỹ Duy có nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà. Ở vào thời điểm lép vế về thế trận, PVF bất ngờ ghi bàn dẫn trước từ chấm phạt 11m do công của Reynolds.

Đội chủ nhà gia tăng sức ép để hy vọng tìm bàn gỡ. Trước khi hiệp 1 khép lại mành lưới của thủ môn Sỹ Duy đã rung lên nhưng may cho đội khách là trọng tài xác định trước đó bóng đã chạm tay Mạnh Dũng (Viettel). Phút 66, đến lượt xà ngang cứu thua cho độ khách từ cú đánh đầu của Xuân Tiến.

Trận hòa quý giá giúp PVF đến gần hy vọng trụ hạng.

Mãi đến phút 76, những nỗ lực của TC Viettel mới được đền đáp với bàn gỡ 1-1 từ pha dứt điểm quyết đoán của Xuân Tiến trong vòng 16m50. Sức ép càng đè nặng bên phần sân PVF trong quãng thời gian còn lại của trận đấu cũng như 9 phút bù giờ, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với 1 điểm trong trận này, TC Viettel đã tạo khoảng cách 6 điểm với Ninh Bình (sẽ thi đấu vòng 23 vào chiều 23-5). Chỉ cần có thêm 3 điểm trong hai trận còn lại (gặp Công an TPHCM và Công an Hà Nội) thì độ bóng áo lính sẽ giành ngôi Á quân mà không cần quan tâm các kết quả khác.

Còn với PVF, họ tạm thoát vị trí cuối bảng với 18 điểm, hơn Đà Nẵng 1 điểm và chỉ còn thua Becamex TPHCM 3 điểm. Thuận lợi cho PVF là họ hơn Becamex TPHCM trong đối đầu nên càng tạo sức ép cho đội bóng đất Thủ ở trận đấu muộn gặp SLNA vào ngày 24-5.

QUỐC CƯỜNG