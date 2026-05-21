Khởi tranh thi đấu giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Giải đấu đã chính thức khai mạc để các đội bóng từ các tổ chức công đoàn trên cả nước bước vào tranh tài tạo ra sân chơi thể thao hấp dẫn nhất.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 chính thức khởi tranh. Ảnh: TTR

Sáng 21-5 tại Hà Nội, Lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt nam 2026 được tổ chức. Lễ khai mạc đã có sự tham dự của bà Hà Thị Nga (Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), ông Phạm Tất Thắng (Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương), ông Cao Xuân Thạo (Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị đồng hành.

Trong Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – ông Ngọ Duy Hiểu đã đánh giá giải đấu năm nay sẽ tiếp tục là sân chơi có ý nghĩa dành cho cán bộ, công nhân, viên chức người lao động của các tổ chức công đoàn trong cả nước được giao lưu, tăng cường hoạt động thể thao.

Trưởng Ban tổ chức giải đấu, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nhà báo Trần Xuân Toàn đã phát biểu: “Điều được Ban tổ chức luôn chờ đợi nhất là góp phần truyền cảm hứng cho phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng cán bộ, công nhân, viên chức người lao động...”.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội trong Lễ khai mạc. Ảnh: TTR

Vòng loại khu vực phía Bắc được tổ chức các trận đấu đầu tiên dành cho 24 đội bóng, diễn ra từ ngày 21-5 tới 24-5. Mỗi đội bóng xếp nhất bảng của 6 bảng đấu cùng 2 đội hạng nhì có kết quả tốt nhất sẽ được trao vé dự vòng chung kết.

Vòng loại khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 6 tới 9-6 tại TPHCM và có sự tham gia của 24 đội. Vòng loại cũng chọn ra 8 đội xuất sắc nhất để vào vòng chung kết. Dự kiến vòng chung kết sẽ tổ chức trong tháng 7 tại TPHCM. Đội vô địch năm nay sẽ nhận thưởng 200 triệu đồng.

MINH CHIẾN

