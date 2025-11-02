Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 kịch tính đến giờ chót

Chiều 2-11, vòng chung kết toàn quốc - giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã khép lại với trận chung kết diễn ra tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) giữa Sacombank và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Trận đấu phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu.

Niềm vui của đội Sacombank sau khi giành chiến thắng ở trận tranh chung kết.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức. Sau hơn một tháng tranh tài với 40 đội bóng, trải qua hơn 100 trận đấu, hơn 380 bàn thắng được ghi, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã tìm ra được nhà vô địch là Sacombank, sau chiến thắng 4-2 trên loạt luân lưu trước Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (hòa 0-0 trong 2 hiệp). Hạng ba thuộc về Sawaco, và đội hạng tư là Công đoàn TPHCM 2.

Nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam không chỉ là một sân chơi thể thao phong trào, mà còn là một hoạt động mang đậm ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Qua mỗi trận đấu, chúng ta không chỉ chứng kiến những pha bóng đẹp, những bàn thắng kịch tính, mà còn cảm nhận được ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của người lao động Việt Nam - những con người đang ngày đêm đóng góp cho sự phát triển của đất nước ở mọi lĩnh vực, từ nhà máy, công xưởng đến văn phòng, trường học.

Trận chung kết phải phân định thắng thua từ loạt sút luân lưu.

Trong suốt mùa giải năm nay, gần 100 trận đấu với hàng trăm bàn thắng được ghi đã thể hiện nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và khát khao chiến thắng. Từ công tác chuẩn bị, tập huấn, điều hành trọng tài, cho đến tinh thần cổ vũ văn minh, fair-play của khán giả – tất cả đã tạo nên một mùa giải mang đậm bản sắc Việt Nam: đoàn kết, nghĩa tình, và tiến bộ.”

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11 tại TPHCM, với sự góp mặt của 16 đội bóng: Công đoàn Đà Nẵng, Sacombank, Sawaco, Công đoàn Đồng Nai 1, Công đoàn Quảng Ngãi, Công đoàn Khánh Hòa, Công đoàn An Giang, Lê Bảo Minh, Công đoàn Đồng Nai 3, Công đoàn TPHCM 2, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2.

Đội Sacombank đăng quang mùa giải 2025

Ngôi Á quân thuộc về đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Trước thềm trận chung kết, Ban Tổ chức còn có hoạt động hỗ trợ công nhân, người lao động khu vực miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Tổng số tiền thu được là 1 tỷ đồng, gửi đến những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đây là một nghĩa cử sẻ chia, góp phần giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao những phần quà ý nghĩa này trong thời gian tới.

Đồng thời, 4 đội đoạt giải nhất, nhì, ba, tư của Vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 quyết định trích 50% số tiền thưởng để hỗ trợ công nhân, người lao động miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

CAO TƯỜNG