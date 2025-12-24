Các HLV Bùi Đoàn Quang Huy, Văn Sỹ Sơn, Trần Tiến Đại… hoàn tất khóa đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp AFC

Khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro/AFC/VFF 2024-2025 – chương trình đào tạo huấn luyện viên cấp cao nhất trong hệ thống đào tạo của AFC và VFF đã được bế mạc vào ngày 24-12 tại Hà Nội.

Các HLV đã hoàn tất khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp Pro của AFC sau hơn 1 năm theo học.

Khóa đào tạo có tham gia của 18 học viên là các huấn luyện viên đang làm việc tại V-League, Giải hạng Nhất quốc gia và các đội tuyển quốc gia, trong đó có những gương mặt quen thuộc như Vũ Hồng Việt, Nguyễn Việt Thắng, Phạm Thành Lương, Đinh Hồng Vinh, Bùi Đoàn Quang Huy, Văn Sỹ Sơn, Nguyễn Thành Công, Phạm Minh Đức, Phan Như Thuật, Lê Phước Tứ, Thạch Bảo Khanh, Huỳnh Quốc Anh, Trần Trọng Bình, Nguyễn Văn Đàn, Trần Tiến Đại, Đặng Văn Thành, Mauro Alexandre Tavares Jeronimo và đặc biệt là sự góp mặt của HLV nữ Nguyễn Thị Mai Lan – cựu tuyển thủ quốc gia, hiện đang dẫn dắt đội tuyển nữ U14 tập trung dài hạn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Khóa đào tạo được triển khai theo lộ trình gồm 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 17-7 đến 30-7-2024 tại Hà Nội; giai đoạn 2 từ ngày 1-7 đến 21-7-2025 tại Nhật Bản; giai đoạn 3 từ tháng 8-2025 đến tháng 12-2025 tại CLB hoặc trung tâm nơi các huấn luyện viên đang công tác huấn luyện; giai đoạn 4 từ ngày 14-12 đến 24-12-2025 tại Hà Nội.

Lớp trưởng Trần Tiến Đại chia sẻ tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Ikeguchi Yutaka – Cố vấn giám sát kỹ thuật VFF cho biết ông cảm nhận rõ sự tiến bộ cũng như những nỗ lực đáng ghi nhận của các học viên trong giai đoạn vừa qua và bày tỏ niềm vui trước kết quả đó. Ông Ikeguchi Yutaka nhận định sau khi khóa học khép lại, chặng đường phía trước của các huấn luyện viên sẽ rất rộng mở, song chắc chắn cũng đi kèm với không ít thử thách, đồng thời kỳ vọng các học viên sẽ chủ động, tích cực đối diện và vượt qua khó khăn bằng những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong suốt quá trình tham gia khóa đào tạo.

Theo lớp trưởng Trần Tiến Đại, khóa học không chỉ đơn thuần là một chứng chỉ hành nghề mà còn là một hành trình giúp mỗi huấn luyện viên có cơ hội nhìn lại chính mình, từng bước thay đổi tư duy, nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời ý thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của người làm công tác huấn luyện trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng phát triển.

Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành đầy đủ yêu cầu chuyên môn và được đánh giá đạt chuẩn theo quy định của AFC, qua đó tiếp tục khẳng định nỗ lực của VFF trong công tác đào tạo huấn luyện viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

CAO TƯỜNG