Asian Cup nữ 2026: Đối thủ của Việt Nam và cuộc săn đuổi vương miện bất tận

Là đội bóng châu Á duy nhất từng vô địch FIFA Women’s World Cup, Nhật Bản luôn nhận được kỳ vọng khổng lồ mỗi khi bước ra sân chơi châu lục. Kỳ vọng ấy càng cao hơn khi kể từ năm 1986, “Nadeshiko” – Biệt danh của tuyển nữ Nhật Bản - chưa từng rơi khỏi top 4 tại AFC Women’s Asian Cup trong 15 kỳ liên tiếp, thậm chí giành hai chức vô địch liên tiếp vào năm 2014 và 2018.

Nhưng chính vì thành tích phi thường ấy mà điều ngạc nhiên duy nhất là phải đến năm 2014 họ mới lần đầu tiên lên ngôi châu Á, dù đã trở thành nhà vô địch thế giới từ ba năm trước (2011). Sự thống trị của Nhật Bản tại giải đấu này chắc chắn sẽ có ngày khép lại, nhưng việc bị loại ở bán kết Asian Cup 2022 trên đất Ấn Độ vẫn là nỗi thất vọng lớn lao.

Lúc ấy, trên giấy tờ, Nhật Bản sở hữu đội hình mạnh nhất cùng với Australia: sự kết hợp hoàn hảo giữa các kỳ cựu như Mana Iwabuchi, Saki Kumagai và những ngôi sao trẻ Fūka Nagano, Hinata Miyazawa. Họ chỉ bị loại bởi loạt sút luân lưu trước Trung Quốc – đội sau đó giành chức vô địch kỷ lục lần thứ chín. Bàn gỡ hòa phút 119 đã khiến Nhật Bản không thể vào chung kết lần thứ ba liên tiếp.

Chính vì vậy, khi Asian Cup Nữ 2026 khởi tranh ngày 1-3 tại Australia, việc chuộc lỗi chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của Nadeshiko. Đội hình năm nay vẫn tràn ngập tài năng. Năm 2022, dù chất lượng cao, chỉ có 5 trong 23 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và Nagano, Miyazawa mới có ít kinh nghiệm. Còn hiện tại, hoàn toàn ngược lại: chỉ còn 4 cầu thủ trong số 26 thành viên thi đấu ở Nhật Bản, đa số đều xuất ngoại chơi bóng.

Yui Hasegawa (ảnh) được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Man City. Kiko Seike, 27 tuổi mới sang châu Âu, đã lập hat-trick ngay trận ra mắt cho Brighton– kỷ lục của giải ngoại hạng Anh nữ. Maika Hamano (21 tuổi) vừa cùng Chelsea giành cú ăn ba quốc nội mùa 2024-25 và đoạt danh hiệu Cầu thủ nữ quốc tế xuất sắc nhất châu Á. Aoba Fujino (đồng đội của Hasegawa tại Man City), hậu vệ Tōko Koga (Tottenham) và tiền vệ Momoko Tanikawa (Bayern Munich) đều chỉ 20 tuổi nhưng đã tỏa sáng tại châu Âu.

Ngoài sức mạnh vượt trội ấy, thêm một điểm nhấn đặc biệt: lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản có HLV ngoại: chuyên gia người Đan Mạch Nils Nielsen, cựu giám đốc bóng đá của ManCity. Nielsen hiểu rõ Hasegawa, Fujino và nhiều ngôi sao khác. Ông nhận lời dẫn dắt Nadeshiko với áp lực lớn nhưng cũng đầy tham vọng.

Khi được hỏi liệu Nhật Bản có phải là ứng cử viên hàng đầu, Nielsen trả lời trên trang AFC: “Đúng vậy, chúng tôi là một trong những đội mạnh nhất. Nhưng không phải cứ đến là thắng. Còn nhiều đội khác cũng có khả năng vô địch. Chúng tôi chỉ là một trong số đó”. Khi công bố danh sách đội hình, ông nhấn mạnh: “Asian Cup chưa bao giờ dễ dàng với Nhật Bản. Chúng tôi muốn viết nên lịch sử mới. Đội hình này đủ sức vô địch, vì vậy chúng tôi sẽ không hài lòng cho đến khi nâng cúp”.

Giống như bốn năm trước, Nhật Bản hoàn toàn có khả năng đăng quang châu lục vào ngày 21-3. Nhưng lần này họ nhận thức rõ hơn rằng làm ứng viên số một không đồng nghĩa với việc chắc chắn thành công. Dù vậy, rất khó tin rằng Nadeshiko sẽ bỏ lỡ cơ hội chuộc lỗi và trở lại đỉnh cao châu Á.

HỒ VIỆT