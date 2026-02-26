Bóng đá trong nước

Thùy Trang và các đồng đội gặp lại Thái Lan ở trận bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á

Vòng đấu bảng giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 kết thúc vào ngày 26-2 với trận đấu muộn giữa đội chủ nhà Thái Lan và Malaysia. Trận đấu khép lại với tỷ số 8-0 nghiêng về các cầu thủ Thái Lan. Trước đó, Australia đã giành ngôi đầu bảng B sau trận hòa 1-1 trước Philippines.

Australia bất phân thắng bại cùng Philippines. Ảnh: FAT
Ở vào tình thế phải thắng để tranh vé vào bán kết, các cầu thủ Philippines nhập cuộc đầy quyết tâm. Họ đã tạo thế trận cân tài với Australia để sẵn sàng cho điều kiện cần là thắng cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, hàng công thiếu nhạy bén nên không giúp họ tạo nhiều pha nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Vào cuối trận, khi Philippines mở thế trận đá power-play như “ăn cả ngã về không” thì họ bị Australia tung lưới từ cú dứt điểm của Holder. Nhưng không lâu sau, Bolder kịp ghi bàn gỡ hòa cho Philippines. Dù vậy, 1 điểm ở trận này không giải quyết được gì cho mục tiêu tiến xa của Philippines khi họ có 4 điểm chung cuộc.

Australia giành ngôi đầu bảng với 7 điểm, theo sau là Việt Nam với 6 điểm. Ở bảng A, Thái Lan giành ngôi đầu bảng khi đạt 6 điểm, đứng nhì bảng này là Indonesia. Hai trận bán kết diễn ra vào ngày 28-2, gồm: Australia – Indonesia (15 giờ); Thái Lan – Việt Nam (18 giờ 30).

642585674_1255272813223609_64659318104266576_n.jpg

Như vậy, cuộc so tài giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan tái hiện lại trận chung kết giải đấu này 2 năm trước với phần thắng thuộc về các cô gái Việt Nam. Phát biểu sau trận thắng Myanmar, HLV Đình Hoàng cho biết: “Đây là trận đấu khó khăn, đặc biệt là trong hiệp 1 khi Myanmar dẫn bàn trước. Các cầu thủ chơi tập trung, nỗ lực hết mình để vượt qua thời điểm khó khăn. Chúng tôi đã chơi tốt hơn ở hiệp 2 và giành chiến thắng.

Tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ. Thực ra trong hiệp 1 không phải chúng tôi chơi không tốt., các cầu thủ kiểm soát tốt thế trận. Chúng tôi luôn tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ. Nếu thể hiện đúng năng lực của mình thì hoàn toàn có thể đảo ngược cục diện”.

QUỐC CƯỜNG

