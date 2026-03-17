Antonio Moric tạm chia tay U19 Việt Nam, sẽ khoác áo đội tuyển U23

Chân sút Việt kiều Croatia Antonio Moric đã được HLV Yutaka Ikeuchi chấp thuận cho chuyển sang tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam ngay trong ngày đầu đội tuyển U19 Việt Nam hội quân. Đây là cơ hội cho chân sút này thể hiện mình khi tiền đạo Lê Phát không góp mặt cùng U23 vào giờ chót do chấn thương.

Antonio Moric được chuyển lên đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Chat GPT

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, mở đầu cho đợt tập trung nhằm rà soát lực lượng, chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027. Ở buổi tập này, Ban huấn luyện tập trung ổn định tổ chức, phổ biến giáo án và kiểm tra thể trạng các cầu thủ sau khi hội quân. Do phần lớn các cầu thủ vừa được triệu tập nên nội dung tập luyện chủ yếu xoay quanh các bài tập nhẹ với bóng, kết hợp vận động nhằm giúp toàn đội làm quen trở lại với cường độ tập luyện, đồng thời tạo sự gắn kết bước đầu giữa các vị trí.

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự cũng dành nhiều thời gian quan sát, đánh giá từng cầu thủ trong các bài tập kỹ thuật cơ bản và phối hợp nhóm nhỏ. Đây là cơ sở quan trọng để Ban huấn luyện có những nhận định ban đầu về năng lực, khả năng thích nghi cũng như thái độ tập luyện của từng cá nhân trong đợt hội quân lần này.

Đáng chú ý, tiền đạo Antonio Moric (CLB NK Trnje – Croatia) – một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm – tạm thời được điều chuyển sang tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam để tiếp tục theo dõi, đánh giá ở môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, cầu thủ này sẽ trở lại đội tuyển U19 Việt Nam khi đội tuyển U23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở, các cầu thủ trẻ thể hiện tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ. Với nhiều gương mặt lần đầu được triệu tập, đây là cơ hội để khẳng định bản thân trong bối cảnh đội tuyển đang trong quá trình rà soát, đánh giá lực lượng.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với mật độ 1–2 buổi mỗi ngày. Sau đó sẽ sàng lọc lại lực lượng để dần định hình bộ khung tốt nhất.

LÊ ANH