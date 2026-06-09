Đội tuyển Việt Nam gặp Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ mở đầu hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực bằng chuyến làm khách trước Timor Leste vào ngày 27-7 tới.

Timor Leste chính thức đoạt vé dự vòng bảng ASEAN Cup 2026. ẢNH: AFF

Chiều 9-6, vòng play-off ASEAN Cup 2026 chính thức khép lại với trận lượt về giữa Timor Leste và Brunei. Dù để Azwan Ali Rahman ghi bàn mở tỷ số cho Brunei vào cuối hiệp một, các cầu thủ Timor Leste đã thi đấu bùng nổ trong hiệp hai và ghi liên tiếp ba bàn thắng. Zion Cruz, Claudio Osorio và Oatnasio da Silva Guterres lần lượt lập công, giúp thầy trò HLV Zé Pedro ngược dòng giành chiến thắng 3-1.

Trước đó, Timor Leste đã thắng 3-0 ở trận lượt đi diễn ra trên sân của Brunei. Với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận, đội bóng này chính thức giành vé vào vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Timor Leste nằm ở bảng A và sẽ là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 27-7 trên sân nhà của Timor Leste. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), nhiều khả năng thầy trò HLV Zé Pedro sẽ phải chọn một sân trung lập để tiếp đón đội tuyển Việt Nam.

Ở trận play-off lượt về gặp Brunei, Timor Leste đã thi đấu trên sân Kuala Lumpur (Malaysia). Trong hai kỳ ASEAN Cup gần nhất, đội bóng này cũng từng chọn Thái Lan và sân Hàng Đẫy (Việt Nam) làm địa điểm tổ chức các trận đấu vòng bảng. Dù thi đấu ở đâu, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội so với đối thủ và nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Ngoài cuộc đối đầu với Timor Leste, đội tuyển Việt Nam còn lần lượt gặp Singapore (sân Mỹ Đình, ngày 31-7), Indonesia (sân khách, ngày 3-8) và Campuchia (sân Mỹ Đình, ngày 7-8) ở vòng bảng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 6 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ thành công chức vô địch giành được tại giải đấu năm 2024.

HỮU THÀNH