Quang Hải, Đình Bắc nguy cơ lỡ hẹn với tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Đương kim Quả bóng đồng Nguyễn Quang Hải, Quả bóng bạc Nguyễn Đình Bắc cùng nhiều trụ cột khác tại CAHN đứng trước nguy cơ không thể đồng hành trọn vẹn cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 do lịch thi đấu chồng chéo với đấu trường châu lục.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24-7 đến 26-8. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đang phải đối mặt với bài toán nhân sự khi nhiều trụ cột của CAHN có nguy cơ không thể đồng hành xuyên suốt cùng ông.

Trong đó, Quang Hải và Đình Bắc là những cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bộ đôi này cùng các đồng đội như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Phạm Minh Phúc… đều thuộc biên chế CAHN, đồng thời là những ứng viên sáng giá cho danh sách tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026.

Khó khăn phát sinh khi lịch thi đấu của ASEAN Cup 2026 gần như trùng với vòng play-off AFC Champions League Elite 2026-2027. Với tư cách nhà vô địch V-League 2025-2026, CAHN sẽ đối đầu Adelaide United (Australia) vào ngày 11-8 để tranh suất tham dự vòng bảng giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á.

Thời điểm diễn ra trận đấu này đặc biệt nhạy cảm. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đá trận cuối vòng bảng ASEAN Cup gặp Campuchia ngày 7-8. Chỉ vài ngày sau, vòng bán kết của sân chơi khu vực diễn ra vào ngày 15 hoặc 16-8 tùy theo thành tích của đội tuyển ở bảng đấu.

Quang Hải và Đình Bắc nguy cơ lỡ hẹn nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Điều đó đồng nghĩa Quang Hải, Đình Bắc cùng nhóm cầu thủ CAHN sẽ phải đứng trước lựa chọn giữa nhiệm vụ quốc gia và trách nhiệm tại CLB. Nếu tham dự trận đấu tại Australia, họ sẽ phải trải qua hành trình di chuyển dài cùng mật độ thi đấu dày đặc, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực cũng như phong độ.

Trong bối cảnh ASEAN Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, các CLB không có nghĩa vụ bắt buộc phải nhả quân cho đội tuyển Việt Nam. Đây là điểm khác biệt so với FIFA ASEAN Cup diễn ra vào các đợt FIFA Days tháng 9 và tháng 10, nơi các CLB buộc phải tạo điều kiện cho cầu thủ hội quân.

Để tránh tình trạng “thiệt quân” cho cả đội tuyển Việt Nam lẫn CAHN, một phương án dung hòa đang được tính đến. Nếu tuyển Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu ở vòng bảng và giành lợi thế trước trận gặp Campuchia, HLV Kim Sang-sik có thể cân nhắc cho nhóm cầu thủ thuộc CAHN trở lại CLB sớm để chuẩn bị cho trận play-off AFC Champions League Elite.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội bóng chủ quản, những cầu thủ như Quang Hải hay Đình Bắc sẽ tái hội quân cùng tuyển Việt Nam trước vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Đây được xem là giải pháp hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích cho cả đội tuyển Việt Nam lẫn cho CAHN - đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu Á.

Dù vậy, việc xoay sở lực lượng trong giai đoạn then chốt vẫn là thách thức lớn với HLV Kim Sang-sik, đặc biệt khi những trụ cột như Quang Hải và Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong tham vọng bảo vệ danh hiệu ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH