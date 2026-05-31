Quả bóng bạc Đình Bắc toả sáng trong ngày CAHN nâng cúp V-League

Đương kim Quả bóng bạc Việt Nam Nguyễn Đình Bắc trực tiếp có 2 pha kiến tạo, mở ra chiến thắng 2-1 của CLB chủ quản CAHN trước Becamex TPHCM trong ngày nâng cao danh hiệu V-League 2025-2026.

Khoảnh khắc CAHN nâng cúp vô địch V-League 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Dù đã sớm đăng quang V-League 2025-2026 trước ba vòng đấu, nhưng phải đến cuộc tiếp đón Becamex TPHCM trên sân Hàng Đẫy tối 31-5, CAHN mới chính thức nhận cúp vô địch từ Ban Tổ chức. Vì thế, thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm hướng đến chiến thắng để biến ngày đăng quang trở nên trọn vẹn.

Với tâm lý hưng phấn của nhà vô địch, CAHN nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép về phía khung thành đội khách. Ngay phút thứ 4, Leo Artur tung cú dứt điểm nguy hiểm, mở màn cho hàng loạt pha tấn công liên tiếp của đội chủ nhà. Alan và Nguyễn Quang Hải sau đó cũng có những cơ hội đáng chú ý, buộc hàng thủ Becamex TPHCM phải hoạt động hết công suất.

Sau những phút ép sân liên tục, CAHN có bàn thắng mở tỷ số ở phút 16. Từ đường chọc khe tinh tế của Nguyễn Đình Bắc, Alan băng xuống đối mặt rồi thực hiện pha bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Trần Minh Toàn, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 16 của tiền đạo người Brazil ở mùa giải năm nay, giúp anh củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Đình Bắc đã có ngày thi đấu xuất sắc để góp công lớn mang chiến thắng về cho CAHN. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong phần còn lại của hiệp 1, CAHN tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất diễn ra ở cuối hiệp khi Đoàn Tuấn Cảnh có pha va chạm quyết liệt với Quang Hải. Ban đầu, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ của Becamex TPHCM vì cho rằng anh có hành vi đạp vào chân đối phương. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen thay đổi quyết định, hủy thẻ đỏ và chuyển sang thẻ vàng.

Bước sang hiệp 2, CAHN tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, Đình Bắc một lần nữa để lại dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi cho Leo Artur thoát xuống dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn 2 bàn, Becamex TPHCM buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Phút 50, Nguyễn Trần Việt Cường có pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang đầy tiếc nuối. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 57 khi Zlatkovic Milos tận dụng cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Thủ môn Trần Minh Toàn nhiều lần cứu thua cho Becamex TPHCM. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong những phút còn lại, đội chủ nhà vẫn tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng thủ môn Minh Toàn đã có một ngày thi đấu xuất sắc để cứu thua cho Becamex TPHCM. Trong đó, Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 74 suýt tái lập khoảng cách hai bàn cho CAHN khi dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc. Dẫu vậy, đội khách không thể tránh khỏi thất bại khi CAHN bảo toàn thành công chiến thắng 2-1 cho đến lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Ba điểm giành được giúp thầy trò HLV Mano Polking nâng tổng số điểm lên 64, cân bằng kỷ lục điểm số của một nhà vô địch V-League mà Hà Nội FC từng thiết lập ở mùa giải 2019. Với việc mùa giải vẫn còn một vòng đấu nữa mới khép lại, Quang Hải và các đồng đội hoàn toàn có cơ hội xô đổ cột mốc này.

Ở chiều ngược lại, thất bại trên sân Hàng Đẫy khiến Becamex TPHCM rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Đội bóng đất Thủ hiện chỉ xếp trên PVF-CAND nhờ chỉ số phụ, nhưng lại đứng sau Đà Nẵng vì tiêu chí tương tự. Tại vòng đấu cuối cùng, ngay cả khi giành chiến thắng trước HAGL, Becamex TPHCM vẫn phải chờ kết quả từ các trận đấu của PVF-CAND và Đà Nẵng để biết số phận của mình trong cuộc đua trụ hạng.

HỮU THÀNH