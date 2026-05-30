Vòng 25 V-League 2025-2026: Gian nan thử sức

Cuộc đua tranh ở mùa bóng 2025-2026 đang đi vào giai đoạn cuối. Tính quyết liệt ngày càng gia tăng, cả ở cuộc cạnh tranh Huy chương bạc, Huy chương đồng và đua trụ hạng. Vòng 25 không có những trận so tài trực tiếp giữa nhóm đội cùng cuộc đua, nhưng nhiều đội vào thế tự nỗ lực giành chiến thắng cũng như “nối mạng” chờ kết quả có lợi ở sân khác.

Becamex TPHCM (bên trái) đang trong giai đoạn sa sút sau 8 trận từ hòa đến thua. Ảnh: THANH QUỐC

Ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, CLB Thể Công Viettel (50 điểm) sẽ gặp Công an TPHCM trên sân Bình Dương. Nếu thắng trận này, đội bóng khoác áo lính chắc chắn giành ngôi Á quân, đồng thời đoạt luôn suất tham dự AFC Champions Two mùa bóng tới. Trong trường hợp hòa hoặc để thua, Thể Công Viettel phải trông chờ các đội Hà Nội FC và Ninh Bình (cùng 45 điểm) không giành được chiến thắng ở vòng đấu này. Phía đội Công an TPHCM buộc phải thắng để có thể nắm quyền chủ động khi bước vào vòng đấu cuối gặp đội Công an Hà Nội (đã giành ngôi vô địch sớm).

Trong khi đó, 2 đội Hà Nội FC và Ninh Bình cùng gặp thử thách khi thi đấu trên sân khách. Ninh Bình đến sân Thanh Hóa và tự tin giành trọn 3 điểm, trong khi Hà Nội FC làm khách trên sân Pleiku của HA.GL. Có thể xem màn đối đầu trên sân Pleiku là tâm điểm của vòng 25 khi chính đội chủ nhà HA.GL cũng đang ở vào tình thế cần thêm điểm để đua trụ hạng. HA.GL hiện đang có 23 điểm, theo sau là Becamex TPHCM (21 điểm), Đà Nẵng (20 điểm) và PVF (18 điểm).

Xét cục diện hiện nay, cả 4 đội này đều có nguy cơ rớt hạng nếu thua, trong đó, HA.GL và Becamex TPHCM là 2 đội lép vế hơn. Đội bóng phố Núi dù được chơi trên sân nhà nhưng sẽ gặp Hà Nội FC đang nỗ lực kiếm điểm để tranh chấp thứ hạng trong tốp 3. Chưa kể, đội bóng thủ đô được xem như “khắc tinh” của HA.GL nên cuộc so tài này dự báo không dễ dàng cho đội chủ nhà. CLB Becamex TPHCM vẫn trong giai đoạn cuối mùa đầy dông bão. Vòng này, họ sẽ làm khách ở sân Hàng Đẫy của Công an Hà Nội. Dù đội chủ nhà đã chắc chắn vô địch và không còn mục tiêu phải thắng bằng mọi giá, tuy nhiên, với thực lực vượt trội và chỉ cần thi đấu đúng sức, Công an Hà Nội sẽ là thách thức của đội bóng đất Thủ.

Giới quan sát nhận định, HA.GL và Becamex TPHCM nhiều khả năng sẽ khó cải thiện điểm số ở vòng đấu thứ 25 này. Hai đội đang xếp cuối bảng là Đà Nẵng (gặp Hà Tĩnh) và PVF CAND (tiếp Hải Phòng) chỉ gặp các đối thủ đã an toàn trụ hạng, nên cơ hội giành trọn 3 điểm là rất cao để tiếp tục trụ lại sân chơi V-League mùa tới.

Các trận đấu ở vòng 25 cùng diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 31-5. Trước tính chất quan trọng trong cuộc đua tranh, hai trận HA.GL - Hà Nội FC và Công an TPHCM - Thể Công Viettel được Ban tổ chức giải mời các trọng tài người Malaysia điều hành. Ngoài ra, 2 trận này cũng được áp dụng công nghệ VAR.

QUỐC CƯỜNG