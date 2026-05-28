TPHCM có 3 đại diện tham dự vòng loại giải U17 quốc gia 2026

Tham dự vòng loại năm nay có 28 đội và được chia thành 4 bảng thi đấu.

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026 có sự tham dự của 28 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên toàn quốc, gồm: An Giang, Becamex TPHCM, Công an Hà Nội, CLB BĐ TPHCM, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Học viện Bóng đá Nutifood, Hải Phòng, Huế, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Ninh Bình, PVF, PVF-CAND, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Tây Ninh, Thể Công Viettel I, Thể Công Viettel II, TTHL&TĐTT tỉnh Gia Lai, TTHL&ĐTTT Khánh Hòa, TTTT Thống Nhất, Nam Định và Vĩnh Long.

Theo Điều lệ giải, 28 đội được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Lượt trận khai mạc sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16/6 tới tại các địa điểm đăng cai. Kết thúc vòng loại (ngày 9-7), 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026.

U17 Hà Nội đang là đương kim vô địch giải đấu.

Bảng A (Hà Nội): Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, PVF-CAND, Thể Công Viettel I.

Bảng B (Hưng Yên): Công an Hà Nội, Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel II, Nam Định, PVF.

Bảng C (Huế): Đắk Lắk, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, TTHL&TĐTT tỉnh Gia Lai, Huế.

Bảng D (Gia Lai): Đồng Nai, Học viện bóng đá Nutifood, Lâm Đồng, TTHL&ĐTTT Khánh Hòa, TTTT Thống Nhất, LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Bảng E (TP.HCM): An Giang, CLB BĐ TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Becamex TPHCM.

Lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026 sẽ sớm được ban tổ chức công bố trong thời gian tới.

