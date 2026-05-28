Ngày 26/5 vừa qua, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố: Nền tảng giải trí số TV360 đã sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng toàn vẹn Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2026. Toàn bộ các trận đấu kịch tính của giải diễn ra từ ngày 1 - 14/6 tại Indonesia sẽ được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn đến người hâm mộ cả nước.

Nỗ lực truyền tải các giải đấu lớn đến với người hâm mộ nước nhà

Nhiều năm qua, việc tiếp cận bản quyền các giải đấu quốc tế tại Việt Nam luôn là bài toán thách thức. Ý thức rõ vai trò của một doanh nghiệp công nghệ - viễn thông quân đội luôn đồng hành cùng đời sống tinh thần của người dân, Viettel đã nỗ lực mang bản quyền phát sóng các giải đấu hàng đầu thế giới và khu vực về nước. Việc TV360 độc quyền phát sóng Giải U19 Đông Nam Á 2026 một lần nữa khẳng định trách nhiệm xã hội của Viettel: Phục vụ khán giả nước nhà bằng những nội dung thể thao chính thống, chất lượng cao với hạ tầng mạng siêu băng rộng mượt mà, giúp hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam có cơ hội tiếp cận giải đấu một cách dễ dàng và trọn vẹn nhất.

Viettel đồng hành cùng U19 Việt Nam: Tiếp sức cho những giấc mơ trẻ

Giải U19 Đông Nam Á từ lâu đã được xem là bệ phóng vàng cho các tài năng trẻ trước khi bước lên cấp độ Đội tuyển Quốc gia. Tại giải đấu năm nay, Đội tuyển U19 Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ giàu tiềm năng, mang theo kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực. Ở trận ra quân, những chiến binh sao vàng trẻ tuổi sẽ chạm trán U19 Timor-Leste — một cột mốc quan trọng mở đầu cho chiến dịch “săn vàng”.

Hiểu rằng sự cổ vũ của người hâm mộ chính là động lực to lớn nhất đối với các cầu thủ trẻ, Viettel mong muốn trở thành cầu nối vững chắc nhất đưa sự ủng hộ của khán giả nước nhà đến với đội tuyển. Không chỉ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu, TV360 còn triển khai các chương trình trước trận, bình luận chuyên môn, highlight và phân tích sau trận nhằm mang tới trải nghiệm theo dõi thể thao toàn diện hơn cho khán giả.

Bà Hồ Thị Thu Hà, Giám đốc TV360, cho biết: “Việc phát sóng độc quyền Giải U19 Đông Nam Á 2026 là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thể thao của TV360. Chúng tôi mong muốn mang tới cho khán giả những trận đấu chất lượng, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam và khu vực”.

HÀ HỒ