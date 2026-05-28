Thể thức mới khiến U20 Việt Nam rơi vào bảng khó tại vòng loại U20 châu Á

Lá thăm may rủi đưa U20 Việt Nam vào bảng G cùng với Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Đây được đánh giá là bảng đấu khó khi Iran từ lâu luôn được xem là một cường quốc của bóng đá châu Á với nền đào tạo trẻ rất mạnh. Đội U20 Iran cũng được xếp làm hạt giống số 1 của bảng đấu.

Hai đối thủ còn lại của U20 Việt Nam cũng tiềm ẩn nhiều khó lường. Thông tin về các đội tuyển CHDCND Triều Tiên thường khá kín tiếng, trong khi công tác đào tạo trẻ của Palestine cũng được đánh giá tích cực trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, U20 Việt Nam có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi được xếp vào nhóm hạt giống số 2 và đã có quá trình chuẩn bị từ giữa tháng 3-2026.

Vòng loại U20 châu Á 2027 có tổng cộng 32 đội tham dự, được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tại các địa điểm đăng cai từ ngày 31-8 đến 6-9-2026. Kết thúc vòng loại, 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Trung Quốc.

Vì vậy, mục tiêu phù hợp nhất với U20 Việt Nam được xem là cạnh tranh vị trí nhì bảng với thành tích tốt. Dù vậy, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chắc chắn vẫn hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu để tự quyết tấm vé tham dự vòng chung kết.

Đây cũng là kỳ U20 châu Á đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm giai đoạn vòng loại và giai đoạn phát triển. Theo đó, các đội có thứ hạng cao như U20 Việt Nam sẽ tham dự giai đoạn vòng loại, trong khi 12 đội còn lại thi đấu ở giai đoạn phát triển nhằm tăng cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ.

Mô hình mới được kỳ vọng sẽ giúp vòng loại U20 châu Á 2029 hạn chế những trận đấu có tỷ số quá chênh lệch. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các bảng đấu trở nên khó lường hơn. Không chỉ U20 Việt Nam, nhiều đội bóng trong khu vực như Indonesia hay Thái Lan cũng rơi vào những bảng đấu đầy thử thách.

Đáng chú ý, 6 đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất ở giai đoạn vòng loại sẽ phải xuống thi đấu tại giai đoạn phát triển. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng của giai đoạn phát triển sẽ được thăng hạng lên chơi ở vòng loại kỳ U20 châu Á tiếp theo.

Lực lượng U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027 chính là lứa U19 hiện tại. Toàn đội đang tích cực hoàn thiện chuyên môn thông qua quá trình tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, U19 Việt Nam sẽ tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới mục tiêu cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

HỮU THÀNH