Đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ có lực lượng mạnh nhất tham dự ASEAN Cup 2026

Trước những luồng thông tin lo ngại việc đội tuyển Việt Nam có thể không tập trung được lực lượng tốt nhất để tham dự ASEAN Cup 2026, giải đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang là đương kim vô địch, LĐBĐ Việt Nam đã thông báo sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tại giải lần này.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup. Ảnh: VFF

Liên quan đến công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á – ASEAN Cup 2026, trong thời gian qua, các phòng chức năng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV trưởng Kim Sang-sik đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị chi tiết. Nội dung bao gồm phương án tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp với các câu lạc bộ nhằm đảm bảo đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới.

VFF cho biết trong bối cảnh mùa giải V-League chưa kết thúc, VFF đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các CLB trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các CLB và nhiệm vụ của Đội tuyển Quốc gia. Các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của câu lạc bộ, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, hướng tới mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.

Mối lo khác là ASEAN Cup không nằm trong lịch FIFA Days nên các Liên đoàn khó yêu cầu CLB nhả cầu thủ để tập trung đội tuyển. Trường hợp này từng xảy ra ở đầu SEA Games 33 khi U23 Việt Nam vắng Đình Bắc do bận thi đấu tại giải châu Á cùng CLB Công an Hà Nội. Lần này, nguy cơ vắng một loạt cầu thủ Công an Hà Nội nếu gọi lên tuyển tham dự ASEAN Cup 2026 sẽ tái hiện khi CLB này sẽ tham dự đấu trường châu Á trong cùng thời điểm.

Theo VFF thì Đình Bắc và cầu thủ CAHN sẽ được CLB này tạo điều kiện tốt nhất để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026. Ảnh: AFC

Phía VFF cho biết, ngay từ ngày 20-5-2026, VFF và lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã có buổi làm việc để chuẩn bị cho kế hoạch chung. Theo đó, CLB Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026.

Thông tin trên có thể xem đã giúp ông Kim Sang-sik thở nhẹ. Vào cuối tháng 9, các đội tuyển Đông Nam Á lại hội ngộ ở FIFA ASEAN Cup 2026, giải này do FIFA tổ chức nên lịch thi đấu các giải VĐQG hay châu Á sẽ không bị trùng để các CLB an tâm nhả cầu thủ lên tuyển.

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