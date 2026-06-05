Đội tuyển Việt Nam gặp lại đối thủ quen thuộc ở vòng bảng Asian Cup 2027

Các cầu thủ Yemen đánh bại Lebanon với tỷ số 2-0 ở trận đấu bù vòng loại vào rạng sáng nay (5-6), qua đó chính thức nằm chung bảng E với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Yemen trở thành đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2027. ẢNH: YEMEN FA

Vòng loại Asian Cup 2027 đã kết thúc từ ngày 31-3 để AFC tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, duy nhất cuộc đối đầu giữa Yemen và Lebanon thuộc bảng B vòng loại không diễn ra đúng kế hoạch do căng thẳng tại Trung Đông vào thời điểm đó. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội được tổ chức bù trên sân trung lập ở Qatar vào ngày 5-6.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi khi đôi bên thi đấu vô cùng chặt chẽ, sang hiệp 2, Yemen đẩy cao đội hình và ghi liền hai bàn thắng. Adel Abbas Qasem kiến tạo bằng đầu để Nasser Mohammedoh thoát xuống, đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số ở phút 62. Bàn thắng dẫn trước giúp Yemen dễ dàng triển khai thế trận phòng ngự phản công. Đến cuối trận, Mamdooh Ban Agag chọc khe cho Nasser dứt điểm ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0.

Yemen trở thành đội tuyển cuối cùng giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, sau khi 23 đội còn lại trước đó đã được bốc thăm vào sáu bảng đấu. Đại diện Tây Á nằm cùng bảng E với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.

Đây là kỳ Asian Cup thứ hai mà Việt Nam chạm trán Yemen ở vòng bảng. Lần đầu tiên là tại Asian Cup 2019, khi đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Như vậy, lịch thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam tại bảng E Asian Cup 2027 lần lượt là gặp UAE (ngày 10-1), Hàn Quốc (15-1) và Yemen (20-1).

Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến 5-2. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

HỮU THÀNH