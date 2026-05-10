Phản ứng từ truyền thông quốc tế sau khi Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng Hàn Quốc tại Asian Cup 2027

Rạng sáng 10-5 theo giờ Việt Nam, tại Riyadh – Saudi Arabia, lễ bốc thăm chia bảng ASIAN Cup 2027 đã được tổ chức. Kết quả khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà vừa hồi hộp vừa lo lắng: tuyển Việt Nam rơi vào Bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong trận play-off giữa Lebanon và Yemen (ngày 4/6 tới). Nhiều CĐV Đông Nam Á đã gọi bảng đấu này là “ngọt ngào”, thực tế thì sao?

Ngay sau khi kết quả được công bố, truyền thông quốc tế và khu vực lập tức vào cuộc. Hãng thông tấn AP ghi nhận rằng Hàn Quốc — đội chưa vô địch Asian Cup kể từ năm 1960 — sẽ phải vất vả khi đối mặt với UAE, Việt Nam và đội thắng trận Lebanon–Yemen trong hành trình tìm lại ngôi vương sau 67 năm. Hãng ESPN xếp Bảng E vào nhóm những bảng đấu gay cấn nhất giải, khi cả Hàn Quốc lẫn UAE đều là những thế lực hàng đầu châu lục. Trong khi tờ The National của UAE điềm tĩnh ghi nhận kết quả như một cuộc hành quân được chờ đợi từ lâu.

Ở chiều ngược lại, báo chí Hàn Quốc phản ứng tích cực một cách rõ rệt. Tờ Money Today thẳng thắn gọi đây là "kết quả bốc thăm tốt nhất có thể" cho đội nhà, khi UAE đứng hạng 68, Việt Nam hạng 99, còn Lebanon và Yemen lần lượt ở hạng 108 và 149 — khoảng cách quá lớn so với Hàn Quốc đang đứng thứ 25 thế giới. Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía “Những chiến binh Taeguk” với 17 thắng, 6 hòa, 2 thua trước Việt Nam. Tuy nhiên, tờ Asia Today vẫn không quên nhắc nhở: xu thế bóng đá châu Á ngày càng san bằng về trình độ đòi hỏi đội Hàn Quốc phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không được xem thường bất kỳ đối thủ nào. Riêng tờ Seoul Shinmun dành sự chú ý đặc biệt cho "màn so tài giữa những chiến lược gia người Hàn" — khi HLV Hong Myung-bo sẽ phải đối đầu chính người học trò cũ của mình là Kim Sang-sik, người đang tạo nên cơn lốc đỏ tại Việt Nam.

Một chủ đề nữa được gần như toàn bộ báo chí Hàn Quốc đề cập: Asian Cup 2027 nhiều khả năng là giải đấu lớn cuối cùng mà Son Heung-min khoác áo đội tuyển. Ở tuổi 34, người đội trưởng đang mang trên vai khát vọng kết thúc sự nghiệp quốc tế bằng một danh hiệu châu Á — điều mà thế hệ vàng của bóng đá Hàn Quốc vẫn còn bỏ ngỏ kể từ kỳ tích 2002.

Phản ứng của cộng đồng cổ động viên Đông Nam Á thì đa chiều hơn. Tờ Z News dẫn lại làn sóng bình luận bi quan tràn ngập mạng xã hội ngay sau lễ bốc thăm, khi nhiều người lo ngại Việt Nam sẽ dừng bước từ vòng bảng. Song không ít CĐV vẫn giữ ngọn lửa hy vọng, đặc biệt tin tưởng vào sức mạnh mới của đội tuyển với sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, và nhắm đến suất vé vòng 16 đội dành cho bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Chính HLV Kim Sang-sik là người xua tan không khí lo lắng đó một cách dứt khoát nhất. Ngay sau lễ bốc thăm, ông nói: "Dù Hàn Quốc và UAE đều là những đội mạnh, tôi cho rằng đây là kết quả bốc thăm khá tốt cho đội tuyển Việt Nam. Trước đây, U23 Việt Nam cũng từng có kết quả tốt trước Hàn Quốc và giành chiến thắng." Ông cũng không ngần ngại tuyên bố tham vọng lớn hơn: "Tôi muốn chứng minh Việt Nam là thế lực mới của bóng đá châu Á tại Saudi Arabia 2027".

Bảng E theo đó hứa hẹn trở thành một trong những bảng đấu hấp dẫn và giàu kịch tính nhất tại VCK Asian Cup 2027 — nơi câu chuyện về một Việt Nam đang trỗi dậy sẽ được kiểm chứng trước những đối thủ mạnh nhất châu lục, trên sân khấu quốc tế.

(Tổng hợp từ AP, ESPN, The National, Money Today, Asia Today, Seoul Shinmun, StarNews Korea và các nguồn khu vực).



HỒ VIỆT