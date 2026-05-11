Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tiến xa tại Asian Cup 2027

Kết quả bốc thăm Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào rạng sáng 10-5 tại Saudi Arabia đã đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam vào chung bảng F với các đội tuyển Hàn Quốc và UAE, cùng đội thắng ở cặp đấu play-off Lebanon - Yemen.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam chơi rất ổn định dưới thời của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo các chuyên gia bóng đá, bảng F không quá căng so với những bảng còn lại, vì ngoài đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh, trình độ đã được thể hiện ở đấu trường World Cup, hai đối thủ còn lại đều trong khả năng cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã hai lần thắng đội tuyển UAE vào các năm 2007 và 2022.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm, thời điểm V-League 2026-2027 vừa trải qua những vòng đấu đầu tiên sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam có phong độ tốt nhất. Đây cũng là lần thứ 6 đội tuyển Việt Nam tham dự đấu trường danh giá nhất châu Á này, và cũng là lần thứ 3 liên tiếp được HLV nước ngoài dẫn dắt. Năm 2019 đội tuyển do nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo huấn luyện và vào đến tứ kết (thua Nhật Bản 0-1). Sang năm 2023 do HLV người Pháp Philippe Troussier dẫn dắt và đứng thứ 4 ở vòng bảng.

Lần này, đội tuyển Việt Nam còn nhiều cựu binh từng tham dự Asian Cup 2023 như: Quang Hải, Đình Bắc, Filip Nguyễn, Văn Khang, Duy Mạnh, Việt Anh, Minh Trọng… Cùng với đó là những nhân tố nhập tịch, Việt kiều đáng chú ý trong thời gian gần đây, đặc biệt là bộ ba tiền đạo gốc Brazil gồm Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc. Sự xuất hiện của 3 chân sút này phần nào làm người hâm mộ đỡ lo lắng khi Tiến Linh, Tuấn Hải đang sa sút phong độ và Đình Bắc sẽ vắng ở hai trận đầu tiên tại Asian Cup 2027 do bị treo giò.

Với cá nhân HLV Kim Sang-sik, đây sẽ là giải đấu đáng nhớ của ông khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam so tài cùng đội tuyển quê hương Hàn Quốc. Nhưng cũng là dịp để ông tái lập thành tích mà người tiền nhiệm Park Hang-seo đã làm là đưa đội tuyển Việt Nam thắng UAE 1-0 ở vòng loại World Cup 2022. Giải lần này diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến 5-2-2027.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 gồm 24 đội, trong đó có 4 đại diện của Đông Nam Á. Việt Nam, Thái Lan và Singapore đi tiếp nhờ đứng nhất bảng đấu ở vòng loại cuối. Indonesia cùng 17 đội tuyển khác nhận vé vào thẳng nhờ góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, nhờ đứng trong tốp 100 thế giới, nên hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được xếp ở nhóm 3 của Asian Cup 2027, trong khi Indonesia và Singapore thuộc nhóm 4.

24 đội tuyển được chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng bốn đội thứ ba thành tích tốt nhất, sẽ vào vòng 1/8.

QUỐC CƯỜNG