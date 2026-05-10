Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc tại Asian Cup 2027

Lá thăm may rủi đưa HLV Kim Sang-sik chạm trán với đội bóng quê hương khi ông sẽ cùng tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2027.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bên phải), HLV Kim Sang-sik (bên trái) tham dự buổi lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Rạng sáng 10-5 (giờ Việt Nam), tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027. Lãnh đội Đoàn Anh Tuấn cùng HLV Kim Sang-sik đã đại diện đội tuyển Việt Nam tham dự sự kiện, trong khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Trần Quốc Tuấn xuất hiện với tư cách quan chức AFC.

Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3, rơi vào bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong trận Lebanon gặp Yemen. Theo lịch thi đấu tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp UAE (ngày 10-1-2027), Hàn Quốc (15-1) và Lebanon/Yemen (ngày 20-1).

Asian Cup 2027 quy tụ 24 đội tuyển xuất sắc châu Á, được chia làm 6 bảng (4 đội/bảng). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, từ đó chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hàn Quốc với đẳng cấp vượt trội, nếu thi đấu đúng sức thì khó vuột khỏi tay ngôi đầu bảng E. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh vị trí thứ hai hoặc cố gắng nằm trong tốp 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng để có thể giành quyền đi tiếp.

Kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027. ẢNH: AFC

Thành thử, trận ra quân với UAE cũng như cuộc so tài cùng Lebanon/Yemen sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam. UAE đang xếp hạng 68 thế giới (bảng xếp hạng tháng 4-2026), được đánh giá cao chỉ sau Hàn Quốc, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có thể giành được điểm số trước đối thủ. Trong khi đó, ông Kim cùng các học trò sẽ hướng đến 3 điểm khi đối đầu với Lebanon/Yemen.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng phải giành thành tích tốt nhất khi so tài với Hàn Quốc. Đây cũng là trận cầu đặc biệt bởi ông Kim sẽ có dịp chạm trán với chính đội bóng quê hương. Bảng E sẽ xác định đầy đủ các đội tuyển sau cuộc so tài giữa Lebanon và Yemen kết thúc vào ngày 4-6 tới.

Dù sao thì đội tuyển Việt Nam vẫn nằm ở bảng đấu “dễ thở” hơn so với các đại diện còn lại tại Đông Nam Á. Cụ thể, lá thăm may rủi đưa Indonesia và Thái Lan nằm ở bảng F cùng Nhật Bản và Qatar. Singapore khó khăn hơn khi vào bảng D có sự hiện diện của Australia, Tajikistan và Iraq.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã 3 lần tham dự Asian Cup 2027 với hai lần góp mặt đến vòng tứ kết (2007 và 2019) và lần gần nhất không vượt qua được vòng bảng dưới thời HLV Troussier năm 2024.

HỮU THÀNH