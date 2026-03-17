Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành quyền tham dự Asian Cup 2027 sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở hai trận đấu do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia 3-0, chính thức đoạt vé dự Asian Cup 2027

Theo quyết định từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC vào chiều nay (17-3), Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận gặp Nepal (vào ngày 25-3-2025) và đội tuyển Việt Nam (10-6-2025) thuộc lượt trận đầu tiên và thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, thầy trò HLV Peter Cklamovski đã lần lượt giành chiến thắng 2-0 và 4-0.

Án phạt xử thua 0-3 được đưa ra sau khi FIFA, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) và AFC xác định Malaysia vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở hai trận đấu nói trên.

Ngoài ra, Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt tiền 50.000 USD. Được biết, FAM sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản để xin giải thích chi tiết về quyết định từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC trước khi xem xét các bước tiếp theo liên quan đến vấn đề này.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã kết luận đội tuyển Malaysia đã sử dụng giấy tờ giả trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ, gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan). Cả 7 cái tên này đã tham dự hai trận thắng của Malaysia trước Nepal và đội tuyển Việt Nam.

Hệ quả, Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Đồng thời, mỗi cầu thủ liên quan nhận án cấm thi đấu 12 tháng kèm khoản phạt 2.000 franc. Sau đó, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA lẫn CAS, tuy nhiên cơ quan quản lý bóng đá cao nhất thế giới đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo này.

Kết quả này khiến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 thay đổi hoàn toàn. Trước đó, Malaysia dẫn đầu bảng với 15 điểm, nhưng sau khi bị trừ 6 điểm từ hai trận bị xử thua, họ chỉ còn 9 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm từ trận đối đầu trực tiếp, nâng tổng số điểm lên 15 và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.

Với khoảng cách 6 điểm nhiều hơn Malaysia trong bối cảnh vòng loại chỉ còn một lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn giữ vị trí dẫn đầu, qua đó chính thức giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm đến kết quả trận lượt về giữa hai đội dự kiến diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) ngày 31-3 tới.

Việc giành vé sớm cũng giúp đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng, thử nghiệm đội hình và hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH