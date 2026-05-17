Hà Nội FC kéo PVF trở xuống mặt đất sau chiến thắng 4-0

Trở về sân nhà với sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng dễ đến bất ngờ trước HA.GL ngay trên sân Pleiku ở vòng đấu trước, các cầu thủ PVF đã nhanh chóng trở lại với thực tại hình ảnh của ứng viên đua trụ hạng khi bị Hà Nội FC đánh bại với tỷ số 4-0.

Văn Quyết tỏa sáng với vai trò dẫn dắt lối chơi và 1 lần lập công cho Hà Nội FC. Ảnh: HNFC

Việc Ninh Bình giành trọn 3 điểm trước SLNA trong trận đấu sớm vào ngày 16-5 đã buộc Hà Nội FC phải giành chiến thắng trên sân PVF để giữ hy vọng trong cuộc đua tranh vào top 3. Ở bên kia sân, PVF cũng cố gắng giành điểm, chí ít cũng là 1 trận hòa để tiếp tục níu kéo hy vọng đua trụ hạng.

Các cầu thủ chủ nhà nhập cuộc rất tốt và sớm tạo tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Thậm chí Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới Hà Nội FC vào đầu trận nhưng trọng tài không công nhận do có lỗi việt vị.

Hà Nội FC dần giành lại quyền kiểm soát thế trận với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn so với các cầu thủ trẻ của PVF. Phút 15, đội khách đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha lập công của Văn Tùng. Không lâu sau, cách biệt được nhân đôi cho Hà Nội FC từ bàn thắng của Văn Quyết. VAR đã vào cuộc để kiểm tra bàn thắng này và sau cùng bàn thắng được công nhận.

Dẫn cách biệt 2 bàn cùng thế trận lấn lướt, Hà Nội FC bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái hơn hẳn. Nhưng đội khách chủ yếu tập trung kiểm soát bóng chứ không đá nhanh như đầu trận trước cơn mưa to khiến mặt sân xấu bất lợi đến lối chơi của cả hai đội.

Dù vậy, trước PVF hoàn toàn dưới cơ và giảm ý chí sau khi bị dẫn 2 bàn, Hà Nội FC tiếp tục ghi thêm 2 bàn do công Tuấn Hải (64’) và Passira (89’) để ấn định chiến thắng 4-0.

Trận thắng giúp Hà Nội FC tiếp tục áp sát đội đang đứng thứ ba là Ninh Bình với khoảng cách 2 điểm. Tronh khi đó PVF tiếp tục bị kẹt ở cuối bảng với 17 điểm.

Tin liên quan CLB Hà Tĩnh trụ hạng trước 3 vòng đấu

LÊ ANH