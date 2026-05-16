HLV Cristiano Roland: “U17 Australia hiện tại có nhiều thay đổi so với giải Đông Nam Á vừa qua”

Gặp lại đối thủ U17 Australia trong trận tứ kết VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland đã có những nhận xét đầy thận trọng. Theo ông, đội bóng này có nhiều thay đổi so với lần gặp nhau giữa hai đội tại vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026, giải đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã thắng với tỷ số 2-1.

Toàn đội thoải mái tâm lý trước trận tứ kết gặp lại U17 Australia. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chia sẻ trước buổi tập chiều 15-5, nhà cầm quân người Brazil cho biết toàn đội đang có trạng thái tinh thần rất tích cực sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U17 World Cup 2026. “Sau khi chúng ta giành vé vào tứ kết và suất tham dự VCK U17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Điều đó rất quan trọng. Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong mỗi trận đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em rút ra trong suốt giải đấu này”, HLV Cristiano Roland nói.

Đánh giá về U17 Australia, HLV Cristiano Roland cho biết: ““Chúng ta từng đối đầu với họ nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Hôm nay, toàn đội đã có sự chuẩn bị và trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm trong trận đấu ngày mai”.

“Đây là lần đầu tiên các em giành vé dự World Cup nên tất cả những gì diễn ra tại giải đấu này, đặc biệt là trận đấu vừa qua, đều là những bài học kinh nghiệm rất quý giá”, HLV Cristiano Roland nói thêm, “Các đối thủ đều rất mạnh. Nếu chúng ta không tập trung, không tổ chức tốt và không duy trì sự đoàn kết như một khối thống nhất thì sẽ rất khó khăn. Các cầu thủ hiểu điều đó vì họ đã trực tiếp trải nghiệm qua từng trận đấu”.

Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 17-5 theo giờ Việt Nam). Theo điều lệ giải, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, hiệp phụ sẽ không được tổ chức và hai đội sẽ bước thẳng vào loạt sút luân lưu 11m để xác định đội giành quyền vào bán kết.

LÊ ANH