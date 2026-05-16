Vòng chung kết Giải bóng đá U17 châu Á 2026: Lịch sử gọi tên Việt Nam

Truyền thông quốc tế đã dành nhiều lời ngợi khen cho giải đấu đầy kịch tính tại Saudi Arabia khi 9 suất dự vòng chung kết U17 World Cup Qatar 2026 đã chính thức được xác định sau vòng bảng.

Đội tuyển U17 Việt Nam gây ấn tượng ở vòng chung kết Giải bóng đá U17 châu Á 2026

Vòng chung kết Giải bóng đá U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia khép lại vòng bảng trong bầu không khí đặc biệt sôi động. Với 66 bàn thắng sau 21 trận đấu (trung bình hơn 3 bàn/trận), sân chơi đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bóng đá toàn châu lục. Trang chủ AFC nhận định đây là một vòng bảng đầy chất lượng và kịch tính bậc nhất trong lịch sử giải, trong đó trận Saudi Arabia hòa Tajikistan với tỷ số 5-5 được gọi là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của bóng đá trẻ châu Á năm nay.

8 đội U17 lọt vào tứ kết (cũng đồng thời giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup Qatar 2026), gồm: Saudi Arabia, Nhật Bản, Tajikistan, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và Australia. Thêm U17 Qatar với tư cách chủ nhà, tổng cộng 9 suất của châu Á đã được xác định đầy đủ. Những đội bóng này cũng được mặc định sẽ tham dự vòng chung kết U17 châu Á năm 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

Với 9 suất dự vòng chung kết U17 World Cup Qatar 2026 được phân bổ rộng rãi từ Đông Á, Trung Á đến Đông Nam Á, giải U17 châu Á 2026 không chỉ xác định những tấm vé đến Qatar, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: bản đồ bóng đá trẻ châu lục đang thay đổi với sự đa dạng và cạnh tranh ngày càng cao.

U17 Nhật Bản (đội thành công nhất trong lịch sử giải với 4 chức vô địch) tiếp tục khẳng định sức mạnh khi dẫn đầu bảng B. U17 Uzbekistan bảo vệ phong độ nhà vô địch hiện tại. U17 Saudi Arabia có được lợi thế sân nhà, nhưng những cái tên như U17 Tajikistan hay U17 Việt Nam mới là chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

Nhật Bản vẫn là ứng cử viên số 1 trong mắt giới quan sát quốc tế. Đội bóng xứ hoa anh đào kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng (3 trận, 9 điểm), ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần. Trang Inside World Football (Anh) từ đầu giải đã xếp Nhật Bản vào nhóm những đội có khả năng thống trị giải nhất, dựa trên chiều sâu lực lượng và hệ thống đào tạo trẻ được vận hành quy củ hàng chục năm nay. Với 4 lần vô địch (các năm 1994, 2006, 2018, 2023) và 13 lần vào tứ kết - kỷ lục tuyệt đối trong lịch sử giải - Nhật Bản không thiếu kinh nghiệm lẫn bản lĩnh ở sân chơi lớn. Ở tứ kết, họ gặp đúng Tajikistan, cái tên khiến giới truyền thông quốc tế ngạc nhiên và thích thú nhất ở giải đấu này.

Nhà đương kim vô địch Uzbekistan cũng không phải đối thủ dễ bị coi thường. Sau khi thắng thuyết phục Australia 2-0 trong trận bảng D cuối cùng, đội bóng Trung Á này cho thấy họ vẫn sung mãn và sẵn sàng bảo vệ ngôi vương. Hai lần lên ngôi, 9 lần vào tứ kết, Uzbekistan rất biết cách đi sâu tại giải đấu này. Tứ kết của họ với Hàn Quốc (cũng 2 lần vô địch, 12 lần vào tứ kết) được AFC gọi là đại chiến giữa hai ông lớn truyền thống của bóng đá trẻ châu Á.

Nhưng không đội nào tạo ra tiếng vang lớn như U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ giành vé dự vòng chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, mà còn trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại Qatar 2026.

Các cây bút chuyên môn của tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) bình luận: “Không còn là một đội bóng chỉ biết chạy theo bóng, U17 Việt Nam đã cho thấy khả năng làm chủ thế trận trước cả những đối thủ mạnh. Họ không còn là hiện tượng "kỳ tích" nhất thời như những gì U23 hay U20 từng làm, mà đã dần trở thành một thế lực được tính toán”. Tờ Bangkok Post (Thái Lan) cũng không giấu sự ngưỡng mộ: “Trong khi bóng đá Đông Nam Á khác vẫn loay hoay với những lứa cầu thủ thiếu tính kế thừa, Việt Nam đã có một lộ trình rõ ràng. U17 Việt Nam là minh chứng cho việc đề cao tính hệ thống, sẵn sàng cầm bóng, kiểm soát và tấn công một cách bài bản”.

Sự thay đổi này cũng được The Straits Times (Singapore) tán thành: “U17 Việt Nam dưới thời HLV Roland đã tiếp thu rất nhanh lối chơi vị trí, đề cao tính hệ thống thay vì phụ thuộc vào thể lực. Đó là minh chứng cho chất lượng của các HLV ngoại trong việc phát huy điểm mạnh cầm bóng của cầu thủ Việt”.

Với tấm vé lịch sử này, Việt Nam trở thành đội thứ 20 của AFC từng tham dự U17 World Cup. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, Việt Nam lọt vào tứ kết giải U17/U16 châu Á, sau các năm 2000 và 2016. Tại tứ kết hôm nay 16-5, Việt Nam sẽ đối đầu Australia. Trang chủ AFC đánh giá đây là "một trong những trận khó đoán nhất của tứ kết" khi Việt Nam đang ở tâm thế hoàn toàn thoải mái.

CHU NGỌC