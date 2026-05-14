U17 Việt Nam biết đối thủ tại U17 World Cup 2026 vào ngày 21-5

Xuất sắc giành vé tham dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ biết được các đối thủ trong bảng đấu thế giới của mình tại lễ bốc thăm diễn ra vào tuần sau.

U17 Việt Nam đoạt vé dự U17 World Cup 2026. ẢNH: AFC

Rạng sáng 14-5, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà khi giành vé dự U17 World Cup 2026. Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để thắng UAE 3-2 của Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội ở lượt trận cuối vòng bảng đã mang đến cảm xúc vỡ òa cho người hâm mộ thức khuya theo dõi và tiếp lửa cho toàn đội.

Như vậy, U17 Việt Nam đã trở thành một trong 48 đội tuyển xuất sắc giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026. Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi dưới 17 sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12. Đây cũng là lần thứ 11 FIFA tổ chức sân chơi này.

Trong đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) có 11 đội tuyển tham dự, châu Á (AFC) có 9 suất, châu Phi (CAF) có 10 suất, khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) có 8 suất, Nam Mỹ (CONMEBOL) có 7 suất và châu Đại Dương (OFC) có 3 suất.

48 đội tuyển sẽ được bốc thăm chia vào 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Việc đến 8 bảng có hơn một nửa số đội đi tiếp cũng mở ra thêm cơ hội để U17 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trong lần đầu tham dự U17 World Cup.

Theo thông báo từ FIFA, lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 21-5 tới.

Cho đến hiện tại, FIFA đã xác định được 38 đội tuyển giành quyền tham dự giải đấu. 10 suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng chung kết U17 châu Phi đang diễn ra tại Morocco. Khi tiến hành bốc thăm, FIFA sẽ quy định mã số từ 1 đến 10 cho các lá phiếu của châu Phi. Những mã số này sẽ được phân bổ dựa trên thành tích của các đội tại vòng chung kết U17 châu Phi 2026.

Bên cạnh niềm vui giành vé dự đấu trường thế giới, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Vào lúc 0 giờ ngày 17-6, thầy trò HLV Roland sẽ gặp lại Australia, đối thủ mà toàn đội từng thắng 2-1 ở vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

HỮU THÀNH