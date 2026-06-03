Thử thách cuối mùa với thầy trò HLV Popov

Cục diện ở cuộc đua top đầu LPBank V-League 2025-2026 đã sớm xác định nhà vô địch là CLB Công an Hà Nội. Nhưng 2 vị trí còn lại trong top 3 vẫn còn tranh chấp đến vòng đấu cuối cùng.

Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội vẫn còn hy vọng soán ngôi nhì bảng mà Thể Công Viettel đang nắm giữ. Ảnh: NBFC

Theo điều lệ, đội vô địch V-League sẽ tham dự AFC Champions League Elite 2026-2027 (suất này đã có chủ nhân là CLB CAHN). Do thành tích không tốt của các CLB Việt Nam trong những năm qua nên CLB CAHN sẽ phải tranh play-off với CLB Adelaide (Australia). Nếu thua sẽ phải chuyển xuống đá AFC Champions League Two.

Đội Á quân V-League 2025-2026 sẽ tham dự AFC Champions League Two 2026-2027, giải đấu mà hai CLB Thể Công Viettel và Ninh Bình đang hướng đến. Hiện tại, Thể Công Viettel đang có 51 điểm, hơn Ninh Bình 3 điểm. Vòng cuối cả hai đội đều thi đấu trên sân nhà khi Thể Công Viettel gặp CAHN, trong khi Ninh Bình tiếp Hà Tĩnh.

Geovane tỏa sáng trên hàng công Ninh Bình những trận gần đây.

So về lực lượng của hai đội chủ nhà so với các đội khách thì Thể Công Viettel có phần bất lợi nếu như CAHN bung hết sức để chiến đấu, mà điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra khi đôi bên đều muốn khẳng định sức mạnh ở trận “derby thủ đô”.

Khả năng xấu sẽ xảy đến với đội bóng áo lính là trường hợp họ thua trận, trong khi Ninh Bình thắng Hà Tĩnh. Khi ấy hai đội có cùng 51 điểm nhưng Ninh Bình sẽ giành ngôi Á quân do hơn trong đối đầu. Hai đội cùng hòa 1-1 ở 2 lần gặp gỡ, nhưng Ninh Bình đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Hà Nội mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 3 khi để thua HA.GL ở vòng đấu trước. Ảnh: HA.GL FC

Có trong tay quyền tự quyết, dù chỉ là tỷ số hòa, nhưng để làm được điều đó đoàn quân của HLV Popov sẽ phải dốc toàn lực trước dàn hảo thủ từ phía đội chủ nhà.

Trong khi đó Ninh Bình với tâm lý thoải mái của đội bám đuổi, cùng ưu thế đá sân nhà trước Hà Tĩnh vốn dưới cơ cũng sẽ dễ đá hơn. Dù vậy, thầy trò của HLV Chu Đình Nghiêm cũng không được lơi chân bởi nếu thua thì nhiều khả năng bay khỏi top 3 nếu như Hà Nội FC thắng Công an TPHCM. Hiện tại Hà Nội FC đang thua Ninh Bình 3 điểm, nhưng nếu hai đội bằng điểm chung cuộc thì Hà Nội FC sẽ giành vị trí thứ ba do hơn trong đối đầu (1-2, 3-2).

*Trong nhóm đội đang đua tranh top đầu thì Ninh Bình và Thể Công Viettel còn hy vọng ở mặt trận Cúp Quốc gia 2025-2026. Cả hai sẽ gặp nhau vào ngày 11-6 trên sân Ninh Bình. Đội thắng cũng sẽ là chủ nhà của trận chung kết Cúp Quốc gia.

QUỐC CƯỜNG